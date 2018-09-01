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العثماني:وفاة ''حياة'' ألم لنا جميعا..ولابد أن أكون متألما

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 22:41 العثماني:وفاة حياة ألم لنا جميعا..ولابد أن أكون متألما | بوليتيك
العثماني:وفاة ''حياة'' ألم لنا جميعا..ولابد أن أكون متألما
''وفاة حياة ألم لنا جميعا.. وفاة حياة مؤلم.. لابد أن أكون متألما''، بهذه العبارة تكلم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معلقا حول حادث وفاة الطالبة''حياة بلقاسم''

شوف تيفي م.ض

''وفاة حياة ألم لنا جميعا.. وفاة حياة مؤلم.. لابد أن أكون متألما''، بهذه العبارة تكلم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معلقا حول حادث وفاة الطالبة''حياة بلقاسم'' برصاص البحرية الملكية، أثناء محاولة هجرتها في زورق نحو الديار الأوربية.

وأبرز العثماني، قبل قليل، في كلمته، بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية للبيجيدي، أنه يجب التحقيق في الحادث، قائلا'' بالفعل باشرت النيابة العامة التحقيق، إلى جانب الدرك الملكي، لمعرفة ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث''.

واسترسل العثماني في تعليقه على مشكل الهجرة السرية، بأن المغرب هو كذلك ضحية للهجرة السرية، بحكم أنه معبر إلى أوروبا، قائلا:''نحن في صراع مع شبكات قوية وعابرة للحدود سواء في الهجرة أو المخدرات أو الأسلحة أو غيرها، وتملك أموال ضخمة، وهذا مشكل كبير.. فالمغرب لن يسمح بمزاولة أنشطة غير قانونية، سواء على مستوى القانون الوطني أو الدولي، ويجب على المواطنين محاربة شبكات تهريب البشر، لأنها تبيع الوهم''.

وحول الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من الظاهرة، أكد العثماني في كلمته'' نعم كل الأمور والإشكالات التي تترك الشباب يفكر في الهجرة لابد من معالجتها، عبر مباشرة الأوراش المرتقبة مع بداية الدخول السياسي، باعتبارها مشاريع مهمة جدا، خاصة القضايا ذات الأولوية لدى الحكومة، على رأسها التعليم، و الصحة، ثم التشغيل، فالحماية الاجتماعية''

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أحزاب البيجيدي العثماني الهجرة السرية

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