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عـــــــاجل: فتاة عشرينية ضحية جريمة قتل على يد خليلها بمكناس

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 21:09 عـــــــاجل: فتاة عشرينية ضحية جريمة قتل على يد خليلها بمكناس | حوادث و حقوق
عـــــــاجل: فتاة عشرينية ضحية جريمة قتل على يد خليلها بمكناس
اهتزت مدينة مكناس قبل لحظات من يومه السبت 29 شتنبر 2018، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة عشرينية إثر تعرضها لطعنات غادرة على يد خليلها.

شوف تيفي

اهتزت مدينة مكناس قبل لحظات من يومه السبت 29 شتنبر 2018، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة عشرينية إثر تعرضها لطعنات غادرة على يد خليلها.

وحسب مصادر محلية، فقد قام الجاني بمباغتة الفتاة التي كانت صحبة أصدقائها قرب مقر غرفة الصناعة التقليدية بمكناس، ووجه لها طعنات متتالية في أنحاء مختلفة من جسدها، اردتها قتيلة على الفور، فيما ظل الجاني في مكانه ملوحا بالسكين الذي كان بحوزته ومهددا بالانتحار.

هذا وفور وقوع الحادث انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن وعملت على شل حركة الجاني وإيقافه وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

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