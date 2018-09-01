مريدو جماعة العدل والإحسان یحاولون استغلال قضیة ''حياة شھیدة الھجرة السریة'' لأغراض سياسية أخرى ﻿

في تطور مثير لبعض الأوضاع السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب خلال الأيــام الأخيرة تعود جماعة العدل الإحسان المحظورة، إلى نھجھا المستهلك منذ عشرات السنين و المتمثل في الركوب على المآسي،

شوف تيفي:

في تطور مثير لبعض الأوضاع السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب خلال الأيــام الأخيرة تعود جماعة العدل الإحسان المحظورة، إلى نھجھا المستهلك منذ عشرات السنين و المتمثل في الركوب على المآسي، والاتجار بالدین وقضايا الوطن ، مستغلة قضیة ''شھیدة الھجرة السریة''، لتأجیج الفتنة في مدن الشمال وغيرها .

وتروج الجماعة ''المحظورة'' ومريدوها الذين لا زالت لعابهم تسيل على وهم ''الخلافة'' منشورات في مواقع التواصل الاجتماعیة تحاول من خلالها زرع اليأس في قلوب المواطنين، كما تستغل بعض المشاكل السياسية التي تعيشها العديد من البلدان المتقدمة أيضــا وتعتبر الأمـر استثناء في المغرب وتقترح نفسها بديلا سياسيا بل أكثر من ذلك مما يفضح نواياها الخبيثة والتي لا تظهر في مثل المآسي .

ومنذ انتشار بعض فيديوهات الهجرة السرية للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بدأ أتباع ''عبد السلام ياسين'' يروجون العديد من الأكاذيب وانتقلوا إلى مدن الشمال، ودخلوا بین سكانھا، ونشروا دعوات لتنظیم وقفات احتجاجیة، یھدفون من خلالھا إلى إثارة الفوضى كما عمدو إلى ذلك في مدينة الحسيمة قبل سنوات وفشلوا في تنفيذ مخططاتهم البئيسة.

وحسب متتبعين ،تجیش جماعة العدل والاحسان بعض الشباب المغرر بھم، وتنھج أسلوبها القديم في إثارة الفتنة ، خدمة للأجندات خارجية مستغلة الشباب المغربي ووضعهم الاجتماعي وتعاطفھم مع الشابة حیاة ، لأجل النیل من استقرار المغرب .