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نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير "يتــيـم" تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 19:40 نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير يتــيـم تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير | بوليتيك
نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير "يتــيـم" تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير
في تطور مثير لقضية زواج الوزير يتيم بمُدلكته تفرق أعضاء حركة التوحيد والإصلاح بين مؤيد ومعارض ، بين من يبحث عن الثغرة الشرعية لوضعية الوزير بباريس وبين من اعتبر الأمر في خانة الشبهات والمحرمات على

شوف تيفي

في تطور مثير لقضية زواج الوزير يتيم بمُدلكته تفرق أعضاء حركة التوحيد والإصلاح بين مؤيد ومعارض ، بين من يبحث عن الثغرة الشرعية لوضعية الوزير بباريس وبين من اعتبر الأمر في خانة الشبهات والمحرمات على المسلمين .

ونـــشر أحد أبناء الحركة كما وصف نفسه تدوينة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي عنونها بــ"شكرا سيدهم "يتيم "، قبل أن يستفيض بالقول : "ماكنت أتوقع وأنا ابن الحركة والحزب؛بل من المؤسسين للمشروع -أن يصل الأمر إلى هذا الحد ؛من الإسفاف والسَّفَهِ.."

وأضـــاف "محمد خكلي" في ذات التدوينة : "فعِوَضَ أن يَتِمَّ دعوة المَدْعو " يتيم " وهو فعلا يتيم في فكره وسلوكه الغير السَّوِيِّ، منذ مدة طويلة..والإخوة أعضاء الحزب يعرفون ما أقصده من كلامي للجنة أخلاقيات الحزب ؛ أو حركة التوحيد والإصلاح التي أصبح دورُها مقصوراً على سَدِّ وملإِ فراغ اللوائح الإنتخابية للحزب؛ بدَلَ التوجيه والتَّتَبُّعِ.." مردفا " ومازاد الطِّين بَلَّةً ؛ ماخرَجَ به أخونا " الشقيري الديني "..الذي تربَّيْنا على مقالاته بجريدة " الراية " آنذاك ؛ ليُبْرئ وزيرَهُ في الشغل ؛ لعَلَّهُ يجود عليه بمنصب في أحد دواوينه الوزارية...".

واستغرب ذات المتحدث بالقول "الغريب في الأمر ، كيف يسوغ لهذا الأستاذ المحترم ؛ أن يُدافِعَ عن باطلٍ بباطلٍ ؛ وينسى أو يتناسى قول الحق سبحانه : " ولا تقولوا لِمَ تصِفُ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ؛ لتفتروا على الله الكذب؛ إنَّ الذين يفترون على الكذب لايفلحون "، وتساءل : "فسؤالي للسي " الشقيري ": " أليس الحجاب فرض على المرأة ؟؟ ، " ثم " ألمْ نكُن نستغرب بالحركة والحزب؛ عندما نرى فتاة غير محجبة بمؤتمراتنا ؟؟ بل أسائلك وأنت العالم الفقيه : " أترضى أنت أن تتزَوَّجَ بفتاة غير محَجَّبة ؟؟ ".

واستـــطرد بتوجيه الكلام إلى المدافعين عن الوزير يتيم : " أقول لهذا المدافع وصاحبه اليتيم عودا لرُشْدِكُما ؛ فقد أفسدتُما الدين ؛ وصورة أهل الدين..وأظهَرْتُما زَيْفَ الشعارات التي كنا نرفعها معكم في الإنتخابات ؛ من قبيل الإسلام هو الحل و " صوتنا فرصتنا لمحاربة الفساد و أخي المواطن أختي المواطنة صوتك أمانة صوتك مسرولية "..

واختتـــم قــــائلا : " والله يشْهَدُ ؛ أتَحَسَّرُ عن الأوقات التي ضيعتُها في مجالِسِكُم..ومحاضراتكم..فلو قضيتُها كما أفعل الآن في التَّطوُّع لكان خيراً لي ولكم..".

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