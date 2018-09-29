نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير "يتــيـم" تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير ﻿

شوف تيفي
في تطور مثير لقضية زواج الوزير يتيم بمُدلكته تفرق أعضاء حركة التوحيد والإصلاح بين مؤيد ومعارض ، بين من يبحث عن الثغرة الشرعية لوضعية الوزير بباريس وبين من اعتبر الأمر في خانة الشبهات والمحرمات على المسلمين .
ونـــشر أحد أبناء الحركة كما وصف نفسه تدوينة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي عنونها بــ"شكرا سيدهم "يتيم "، قبل أن يستفيض بالقول : "ماكنت أتوقع وأنا ابن الحركة والحزب؛بل من المؤسسين للمشروع -أن يصل الأمر إلى هذا الحد ؛من الإسفاف والسَّفَهِ.."
وأضـــاف "محمد خكلي" في ذات التدوينة : "فعِوَضَ أن يَتِمَّ دعوة المَدْعو " يتيم " وهو فعلا يتيم في فكره وسلوكه الغير السَّوِيِّ، منذ مدة طويلة..والإخوة أعضاء الحزب يعرفون ما أقصده من كلامي للجنة أخلاقيات الحزب ؛ أو حركة التوحيد والإصلاح التي أصبح دورُها مقصوراً على سَدِّ وملإِ فراغ اللوائح الإنتخابية للحزب؛ بدَلَ التوجيه والتَّتَبُّعِ.." مردفا " ومازاد الطِّين بَلَّةً ؛ ماخرَجَ به أخونا " الشقيري الديني "..الذي تربَّيْنا على مقالاته بجريدة " الراية " آنذاك ؛ ليُبْرئ وزيرَهُ في الشغل ؛ لعَلَّهُ يجود عليه بمنصب في أحد دواوينه الوزارية...".
واستغرب ذات المتحدث بالقول "الغريب في الأمر ، كيف يسوغ لهذا الأستاذ المحترم ؛ أن يُدافِعَ عن باطلٍ بباطلٍ ؛ وينسى أو يتناسى قول الحق سبحانه : " ولا تقولوا لِمَ تصِفُ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ؛ لتفتروا على الله الكذب؛ إنَّ الذين يفترون على الكذب لايفلحون "، وتساءل : "فسؤالي للسي " الشقيري ": " أليس الحجاب فرض على المرأة ؟؟ ، " ثم " ألمْ نكُن نستغرب بالحركة والحزب؛ عندما نرى فتاة غير محجبة بمؤتمراتنا ؟؟ بل أسائلك وأنت العالم الفقيه : " أترضى أنت أن تتزَوَّجَ بفتاة غير محَجَّبة ؟؟ ".
واستـــطرد بتوجيه الكلام إلى المدافعين عن الوزير يتيم : " أقول لهذا المدافع وصاحبه اليتيم عودا لرُشْدِكُما ؛ فقد أفسدتُما الدين ؛ وصورة أهل الدين..وأظهَرْتُما زَيْفَ الشعارات التي كنا نرفعها معكم في الإنتخابات ؛ من قبيل الإسلام هو الحل و " صوتنا فرصتنا لمحاربة الفساد و أخي المواطن أختي المواطنة صوتك أمانة صوتك مسرولية "..
واختتـــم قــــائلا : " والله يشْهَدُ ؛ أتَحَسَّرُ عن الأوقات التي ضيعتُها في مجالِسِكُم..ومحاضراتكم..فلو قضيتُها كما أفعل الآن في التَّطوُّع لكان خيراً لي ولكم..".