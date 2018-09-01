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رئيس الحكومة: '' عدد من الأمور ليست على ما يرام''

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 19:26 رئيس الحكومة: عدد من الأمور ليست على ما يرام | بوليتيك
رئيس الحكومة: '' عدد من الأمور ليست على ما يرام''
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في معرض مداخلته خلال الندوة الختامية للجامعة الصيفية للكونفيدرالية العامة لمقاولات المغرب، يوم السبت 29 شتنبر 2019، أن ''المقاولين، الفاعلين السياسيين

شوف تيفي

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في معرض مداخلته خلال الندوة الختامية للجامعة الصيفية للكونفيدرالية العامة لمقاولات المغرب، يوم السبت 29 شتنبر 2019، أن ''المقاولين، الفاعلين السياسيين، المهنيين، الإعلاميين، المجتمع المدني و عموم المواطنين، هم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ملزمون بالموضوعية و استعراض الحقيقة كاملة و التشبث بالأمل، عند استعراض الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب''. و أكد رئيس الحكومة على أن ''عددا من الأمور ليست على ما يرام، ولكن مجموعة من الأوراش الإصلاحية هي في طور الإنجاز، وبعضها بدأت تظهر نتائجها''.

و مع إقرار الأوضاع الصعبة التي يعيشها عدد من المواطنين، ومن ضمنهم بعض المقاولين، ذكر رئيس الحكومة بالركائز الثلات التي تؤطر البرنامج الحكومي: الورش الاجتماعي لا سيما من خلال إصلاح التربية والتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، الورش الاقتصادي التنموي من خلال القطاعات الاقتصادية ومواكبة ودعم المقاولات الوطنية، وورش الحكامة الجيدة الذي يحمل في صلبه محاربة الرشوة و الفساد وتطوير أداء الإدارة العمومية.

وفي ختام مداخلته، أكد رئيس الحكومة على عزم وقوة إرادة الحكومة كاملة على مواصلة أوراش الإصلاح، للجواب على انتظارات المواطنين والمقاولات الوطنية، كما دعا جميع الفاعلين والمتدخلين على العمل الجماعي بكامل المسؤولية والثقة والشفافية، مع حث الجميع على التحلي بالموضوعية في تحليل الوضع الحالي، و ذكر ما يتميز به المغرب من ظروف حسنة، وما يجب تحسينه في أفضل الآجال و بمشاركة الجميع، مع الاحتفاظ بجرعة أمل في المستقبل كمدخل ضروري للوصول إلى النتائج المتوخاة.

 

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