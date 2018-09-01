رسميا..هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها العنصر كأمين عام للمرة التاسعة على التوالي لحزب السنبلة ﻿

كما سبق وأشارت لذلك ''شوف تيفي'' تصدر امحند العنصر لائحة النتائج الخاصة بالتصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

شوف تيفي:

كما سبق وأشارت لذلك "شوف تيفي" تصدر امحند العنصر لائحة النتائج الخاصة بالتصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

وأظهرت النتائج الرسمية الخاصة بالتصويت، على الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية يومه السبت 29 شتنبر 2018 ، أن امحند العنصر تصدر نسبة التصويت وتجاوز منافسه مصطفى اسلالو بنسبة وصلت إلى 77 في المائة، بعدد من الأصوات وصل إلى 1524.

ووفقا للأرقام الرسمية التي توصلت بها "شوف تيفي" يومه السبت، من مصدر مطلع فإن من أصل 2500 مؤتمِر، قام بسحب أوراق التصويت 2100، ووصل عدد المصوتين 1968، في حين سجل المؤتمر 125 تصويت ملغى,

وأفاد ذات المصدر، أن اسلالو لم يحصل سوى على 14 في المائة من الأصوات بلغ 289 صوت .

وعليه يكون العنصر قد حافظ على الإبقاء على كرسيه بالأمانة العامة لحزب السنبلة للمرة التاسعة، على التوالي منذ 1986.