 البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان يُسائل الحكومة حول ظروف وملابسات مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة'' بقرطاس البحرية الملكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مريدو جماعة العدل والإحسان یحاولون استغلال قضیة حياة شھیدة الھجرة السریة لأغراض سياسية أخرى | بوليتيك

مريدو جماعة العدل والإحسان یحاولون استغلال قضیة ''حياة شھیدة الھجرة السریة'' لأغراض سياسية أخرى

نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير يتــيـم تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير | بوليتيك

نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير "يتــيـم" تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب

رئيس الحكومة: عدد من الأمور ليست على ما يرام | بوليتيك

رئيس الحكومة: '' عدد من الأمور ليست على ما يرام''

رسميا..هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها العنصر كأمين عام للمرة التاسعة على التوالي لحزب السنبلة | بوليتيك

رسميا..هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها العنصر كأمين عام للمرة التاسعة على التوالي لحزب السنبلة

البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان يُسائل الحكومة حول ظروف وملابسات مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها حياة بقرطاس البحرية الملكية | بوليتيك

البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان يُسائل الحكومة حول ظروف وملابسات مقتل الطالبة المسماة قيد

مُـــثير..عندما يُبدع الاخوان.. قيادي بالبيجيدي: الوزير يتيـم عالم رباني وزواجه بغير محجبة رسائل سياسية ودعوية ... | بوليتيك

مُـــثير..عندما يُبدع الاخوان.. قيادي بالبيجيدي: ''الوزير يتيـم عالم رباني وزواجه بغير محجبة رسائل

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو | بوليتيك

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو

منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500 | بوليتيك

منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم

حصري...بنعبد الله لشوف تيفي: هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر | بوليتيك

حصري...بنعبد الله ل''شوف تيفي'': هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان يُسائل الحكومة حول ظروف وملابسات مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة'' بقرطاس البحرية الملكية

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 19:02 البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان يُسائل الحكومة حول ظروف وملابسات مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها حياة بقرطاس البحرية الملكية | بوليتيك
البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان يُسائل الحكومة حول ظروف وملابسات مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة'' بقرطاس البحرية الملكية
يعتزم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ، رفع سؤال شفوي آني إلى وزير الداخلية وذلك حول ظروف وملابسات وفاة الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة''.

شوف تيفي

يعتزم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ، رفع سؤال شفوي آني إلى وزير الداخلية وذلك حول ظروف وملابسات وفاة الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة''.

وجاء في مراسلة مضيان والتي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها ''تابع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بأسف عميق،حادثة مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة'' بأحد الشواطئ الشمالية للمملكة، تغمدها الله تعالى بواسع رحمته وهو الحادث الأليم الذي يسائل في العمق، فشل السياسات الحكومية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، وخاصة ما تعلق منها بتحقيق التنمية التعادلية وتشغيل الشباب، وتحقيق مناخ اجتماعي سليم، قوامه تكافؤ الفرص والاستحقاق، وهو ما يفتح المجال واسعا لانتشار الفساد، وتزايد الاحتقان الاجتماعي، واهتزاز الثقة لدى فئات واسعة من الشباب المغربي،الأمر الذي يساهم في إعادة بروز آفة الهجرة السرية، بما تشكله من خطر كبير على حياة أبنائنا ومستقبلهم''.

و معلوم أن الطالبة حياة ،لقيت مصرعها بقرطاس البحرية الملكية الأسبوع الماضي بالمضيق حين كانت تعتزم الهجرة إلى الخارج عبر قارب مطاطي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحكومة نورالدين مضيان الفريق الاستقلالي سؤال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مريدو جماعة العدل والإحسان یحاولون استغلال قضیة حياة شھیدة الھجرة السریة لأغراض سياسية أخرى | بوليتيك

مريدو جماعة العدل والإحسان یحاولون استغلال قضیة ''حياة شھیدة الھجرة السریة'' لأغراض سياسية أخرى

نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير يتــيـم تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير | بوليتيك

نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير "يتــيـم" تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير

رئيس الحكومة: عدد من الأمور ليست على ما يرام | بوليتيك

رئيس الحكومة: '' عدد من الأمور ليست على ما يرام''

رسميا..هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها العنصر كأمين عام للمرة التاسعة على التوالي لحزب السنبلة | بوليتيك

رسميا..هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها العنصر كأمين عام للمرة التاسعة على التوالي لحزب السنبلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أول تصريح للعنصر بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية للمرة التاسعة على التوالي | بــووز
منذ 52 دقيقة

بالفيديو..أول تصريح للعنصر بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية للمرة التاسعة على التوالي

ظهور وزير الشوكولاطة بمؤتـمر الحركة الشعبية وامــتناعه عن الحديث | بــووز

ظهور وزير الشوكولاطة بمؤتـمر الحركة الشعبية وامــتناعه عن الحديث

بالفيديو..لحظة تصويت أوزين على الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية و الأخير يصف الأجواء بالديمقراطية رغم الفوضى | بــووز

بالفيديو..لحظة تصويت أوزين على الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية و الأخير يصف الأجواء بالديمقراطية رغم الفوضى

نداء جد مؤثر للمساعدة من أبي الجعد..عاونوني باش نشري الدواء | قنوات أخرى

نداء جد مؤثر للمساعدة من أبي الجعد..عاونوني باش نشري الدواء

﻿

آخر المستجدات

مريدو جماعة العدل والإحسان یحاولون استغلال قضیة حياة شھیدة الھجرة السریة لأغراض سياسية أخرى | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

مريدو جماعة العدل والإحسان یحاولون استغلال قضیة ''حياة شھیدة الھجرة السریة'' لأغراض سياسية أخرى

نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير يتــيـم تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب الإسلاميين في إحراج كبير | بوليتيك

نــايضة بالمعقول.. مُـــدلكة الــوزير "يتــيـم" تُـــفرق إخوانـه بحركة التوحيد والإصلاح وحزب

رئيس الحكومة: عدد من الأمور ليست على ما يرام | بوليتيك

رئيس الحكومة: '' عدد من الأمور ليست على ما يرام''

رسميا..هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها العنصر كأمين عام للمرة التاسعة على التوالي لحزب السنبلة | بوليتيك

رسميا..هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها العنصر كأمين عام للمرة التاسعة على التوالي لحزب السنبلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.