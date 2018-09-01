البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان يُسائل الحكومة حول ظروف وملابسات مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة'' بقرطاس البحرية الملكية ﻿

يعتزم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ، رفع سؤال شفوي آني إلى وزير الداخلية وذلك حول ظروف وملابسات وفاة الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة''.

شوف تيفي

يعتزم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ، رفع سؤال شفوي آني إلى وزير الداخلية وذلك حول ظروف وملابسات وفاة الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة''.

وجاء في مراسلة مضيان والتي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها ''تابع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بأسف عميق،حادثة مقتل الطالبة المسماة قيد حياتها ''حياة'' بأحد الشواطئ الشمالية للمملكة، تغمدها الله تعالى بواسع رحمته وهو الحادث الأليم الذي يسائل في العمق، فشل السياسات الحكومية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، وخاصة ما تعلق منها بتحقيق التنمية التعادلية وتشغيل الشباب، وتحقيق مناخ اجتماعي سليم، قوامه تكافؤ الفرص والاستحقاق، وهو ما يفتح المجال واسعا لانتشار الفساد، وتزايد الاحتقان الاجتماعي، واهتزاز الثقة لدى فئات واسعة من الشباب المغربي،الأمر الذي يساهم في إعادة بروز آفة الهجرة السرية، بما تشكله من خطر كبير على حياة أبنائنا ومستقبلهم''.

و معلوم أن الطالبة حياة ،لقيت مصرعها بقرطاس البحرية الملكية الأسبوع الماضي بالمضيق حين كانت تعتزم الهجرة إلى الخارج عبر قارب مطاطي.