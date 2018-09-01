مُـــثير..عندما يُبدع الاخوان.. قيادي بالبيجيدي: ''الوزير يتيـم عالم رباني وزواجه بغير محجبة رسائل سياسية ودعوية ...'' ﻿

رداً على الضجة التي أثارها ظهور الوزير يتيـــم رفقة شابة غير محجبة بشوارع باريس ، وصف أحمد الشقيري الديني القيادي بحزب العدالة والتنمية، صديقه الوزير بــ'' العالم الرباني'' وذلك في تدوينة نشرها عبر

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رداً على الضجة التي أثارها ظهور الوزير يتيـــم رفقة شابة غير محجبة بشوارع باريس ، وصف أحمد الشقيري الديني القيادي بحزب العدالة والتنمية، صديقه الوزير بــ'' العالم الرباني'' وذلك في تدوينة نشرها عبر حــائطه بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' .

و كتب القيادي الشقيري الشهير بفتاوى النكاح في رمضان والمقرب من بنكيران أنه ''إذا صحّ أن الزوجة الحالية للأستاذ يتيم غير محجبة ففي ذلك رسائل سياسية ودعوية لا تخفى على ذي بصيرة ...''

و اعتبر ذات القيادي المثير للجدل بفتاويه السابقة حول تمديد ساعات ليل رمضان لتمكينه من الاستفادة من النكاح، أن ''يتيم قبل أن يكون نقابياً وسياسياً فهو مثقف وعالم رباني لن يظلم طليقته ...''

وشبه الشقيري الوزير يتيم بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وحالة زواجه من امرأة ثانية الذي أثار جدلاً في فرنسا، مضيفا ''الحجاب ليس معياراً للتدين''.

وخلفت تدوينة الشقيري ردود فعل متباينة في صفوف نشطاء ومتتبعي مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وسخرية كبيرة حتى من طرف اخوانه بحزب العدالة والتنمية الذين طالبوه بإعطاء فتوى جديدة تجوز لهم الانفراد بالفتايات خارج بلاد المسلمين ولو خارج الاطار الشرعي.