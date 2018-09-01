عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو ﻿

فاز امحند العنصر بالولاية التاسعة على كرسي الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، متفوقا بعدد كبير من الأصوات على غريمه المنافس مصطفى اسلالو.

شوف تيفي:

فاز امحند العنصر بالولاية التاسعة على كرسي الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، متفوقا بعدد كبير من الأصوات على غريمه المنافس مصطفى اسلالو.

امحند العنصر البالغ من العمر 76 سنة، وبعد رئاسته للحزب لثلاثة عقود، بالضبط منذ سنة 1986، يفوز يومه السبت 29 شتنبر، بالأمانة العامة للحزب. ويدشن لولايته التاسعة على رأس حزب السنبلة بعد أن تسلم المشعل من أمغار الحركيين "أحرضان".

جدير بالذكر أن أسلالو منافس العنصر سجل مجموعة من الاعترضات على عملية التصويت في المؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، والتي أدلى بها في تصريح لـ"شوف تيفي" ويعتزم أن يقدم طعونا بحضور مفوض قضائي الذي سجل مجموعة من الاختلالات.