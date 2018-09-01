 منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو | بوليتيك

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو

منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500 | بوليتيك

منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم

حصري...بنعبد الله لشوف تيفي: هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر | بوليتيك

حصري...بنعبد الله ل''شوف تيفي'': هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر

بالصــور:ولي عهد أبو ظبي يغيث النازحين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين من خلال هيئة الهلال الأحمر | بوليتيك

بالصــور:ولي عهد أبو ظبي يغيث النازحين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين من خلال هيئة الهلال الأحمر

حصري...بنعبد الله لشوف تيفي: هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر | بوليتيك

حصري...بنعبد الله ل''شوف تيفي'': هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر

عاجل..شيباني نتاحر شنقا بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..شيباني نتاحر شنقا بتطوان

بالفيديو..فوضى عارمة أمام صناديق الاقتراع مع انطلاق عملية التصويت على أمين عام جديد للحركة الشعبية | بوليتيك

بالفيديو..فوضى عارمة أمام صناديق الاقتراع مع انطلاق عملية التصويت على أمين عام جديد للحركة

إصابة العثماني في رجله اليسرى تُجبره على استعمال العُكاز لأسابيع | بوليتيك

إصابة العثماني في رجله اليسرى تُجبره على استعمال العُكاز لأسابيع

المغرب يوظف 13 ألف أمني لمراقبة الحدود الساحلية للمغرب بتكلفة 200 مليون أورو | بوليتيك

المغرب يوظف 13 ألف أمني لمراقبة الحدود الساحلية للمغرب بتكلفة 200 مليون أورو

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 17:30 منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500 | بوليتيك
منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500
قال القيادي في حزب الحركة الشعبية مصطفى سلالو خلال عملية تصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية :'' قمت بتقديم ترشيحي للتنافس على منصب الأمين العام للحزب، وأنا أملك برنامجا صغته بشكل تشاركي رفقة

شوف تيفي

قال القيادي في حزب الحركة الشعبية مصطفى سلالو خلال عملية تصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية :" قمت بتقديم ترشيحي للتنافس على منصب الأمين العام للحزب، وأنا أملك برنامجا صغته بشكل تشاركي رفقة مجموعة من الأعضاء في الحزب الذين يتميزون بالكفاءة ويؤمنون بالتغيير، لكن مع الأسف لم أحصل على الكلمة لكي أدافع عليه، في حين أعطيت الفرصة للأمين العام المنتهية ولايته قبل أن يقدم استقالته من المكتب السياسي،ولكن كانت لدي فرص كثيرة لكي أعبر على رأيي، ومنعتُ من هذه الإمكانية.

 وأوضح أســلالو في تصريح لـ" شوف تيفــي" اليوم السبت،بمناسبة انعقاد المؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، "أن عملية التصويت التي يتم القيام بها من طرف المؤتمرين، ظاهرها ديمقراطي، ولكن كنت أفضل أن يتم الاقتراع بورقة واحدة" مضيفا في ذات السياق "ولأننا لم نتعود بعد في مؤتمرات الحزب على عملية التصويت، خصوصا أننا لمدة ستين سنة كان لدينا دائما مرشح واحد، واليوم لدينا أكثر من مرشح، ولكن كان يجب أن يكون التنافس في إطار تكافؤ الفرص".

وأعرب القيادي في حزب السنبلة عن أسفه قائلا :"مع الأسف لم أتسلم أية وثيقة ولا أتوفر على لوائح القاعدة الانتخابية ومع ذلك ونزولا عند رغبة مجموعة من الإخوان في الحزب تقدمت بترشيح نفسي".

كما كشف ذات المتحدث " امتنعت في البداية لكي أقدم نوابي لأني أعلم من البداية أن عملية التصويت صورية وفيها نوع من الفوضى، لأن المؤتمِر يقوم بسحب أكثر من ورقة، ويمكن له أن يقوم بالتصويت أكثر من مرة في أكثر من صندوق وهذا من أجل التغلب على نقصان العدد، لأنه لم يحضر 2500 مؤتمر كما سبق وقالوا".

وأضاف مصطفى اسلالو "هناك اختلالات وهناك مفوض قضائي يدونها، ولكن الأساسي هو أننا نسجل مرحلة البداية من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية ومن أجل تشجيع الشباب للانخراط، فلازالت معركة المكتب السياسي تنتظرنا وأطلب منهم أن يشكلوا لوائحهم... صحيح أني دافعت على التصويت الفردي ولم أتوفق، ودافعت على العتبة ووفقنا في ذلك رفقة مجموعة من الإخوان في الحزب. ولكن هذا تمرين ديمقراطي أتمنى أن يكون الفائز الأول هو بلاد والحزب وليس الأشخاص".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مصطفى اسلالو عملية التصويت المؤتمرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو | بوليتيك

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو

حصري...بنعبد الله لشوف تيفي: هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر | بوليتيك

حصري...بنعبد الله ل''شوف تيفي'': هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر

بالصــور:ولي عهد أبو ظبي يغيث النازحين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين من خلال هيئة الهلال الأحمر | بوليتيك

بالصــور:ولي عهد أبو ظبي يغيث النازحين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين من خلال هيئة الهلال الأحمر

حصري...بنعبد الله لشوف تيفي: هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر | بوليتيك

حصري...بنعبد الله ل''شوف تيفي'': هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ظهور وزير الشوكولاطة بمؤتـمر الحركة الشعبية وامــتناعه عن الحديث | بــووز
منذ 59 دقيقة

ظهور وزير الشوكولاطة بمؤتـمر الحركة الشعبية وامــتناعه عن الحديث

بالفيديو..لحظة تصويت أوزين على الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية و الأخير يصف الأجواء بالديمقراطية رغم الفوضى | بــووز

بالفيديو..لحظة تصويت أوزين على الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية و الأخير يصف الأجواء بالديمقراطية رغم الفوضى

نداء جد مؤثر للمساعدة من أبي الجعد..عاونوني باش نشري الدواء | قنوات أخرى

نداء جد مؤثر للمساعدة من أبي الجعد..عاونوني باش نشري الدواء

منافس العنصــر يفجرها في المؤتمر قبل التصويت على الأمين العام الجديد | خارج البلاطو

منافس العنصــر يفجرها في المؤتمر قبل التصويت على الأمين العام الجديد

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو | بوليتيك
منذ 34 دقيقة

عــاجل: العنصر يخلف نفسه على رأس الحركة الشعبية بفارق كبير على منافسه أسلالو

منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500 | بوليتيك

منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم

حصري...بنعبد الله لشوف تيفي: هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر | بوليتيك

حصري...بنعبد الله ل''شوف تيفي'': هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر

بالصــور:ولي عهد أبو ظبي يغيث النازحين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين من خلال هيئة الهلال الأحمر | بوليتيك

بالصــور:ولي عهد أبو ظبي يغيث النازحين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين من خلال هيئة الهلال الأحمر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.