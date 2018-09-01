منافس العنصر على رأس الأمانة العامة لحزب السنبلة: عملية التصويت شابتها الفوضى وعدد المؤتمرين لم يصل إلى 2500 ﻿

قال القيادي في حزب الحركة الشعبية مصطفى سلالو خلال عملية تصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية :'' قمت بتقديم ترشيحي للتنافس على منصب الأمين العام للحزب، وأنا أملك برنامجا صغته بشكل تشاركي رفقة

شوف تيفي

قال القيادي في حزب الحركة الشعبية مصطفى سلالو خلال عملية تصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية :" قمت بتقديم ترشيحي للتنافس على منصب الأمين العام للحزب، وأنا أملك برنامجا صغته بشكل تشاركي رفقة مجموعة من الأعضاء في الحزب الذين يتميزون بالكفاءة ويؤمنون بالتغيير، لكن مع الأسف لم أحصل على الكلمة لكي أدافع عليه، في حين أعطيت الفرصة للأمين العام المنتهية ولايته قبل أن يقدم استقالته من المكتب السياسي،ولكن كانت لدي فرص كثيرة لكي أعبر على رأيي، ومنعتُ من هذه الإمكانية.

وأوضح أســلالو في تصريح لـ" شوف تيفــي" اليوم السبت،بمناسبة انعقاد المؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، "أن عملية التصويت التي يتم القيام بها من طرف المؤتمرين، ظاهرها ديمقراطي، ولكن كنت أفضل أن يتم الاقتراع بورقة واحدة" مضيفا في ذات السياق "ولأننا لم نتعود بعد في مؤتمرات الحزب على عملية التصويت، خصوصا أننا لمدة ستين سنة كان لدينا دائما مرشح واحد، واليوم لدينا أكثر من مرشح، ولكن كان يجب أن يكون التنافس في إطار تكافؤ الفرص".

وأعرب القيادي في حزب السنبلة عن أسفه قائلا :"مع الأسف لم أتسلم أية وثيقة ولا أتوفر على لوائح القاعدة الانتخابية ومع ذلك ونزولا عند رغبة مجموعة من الإخوان في الحزب تقدمت بترشيح نفسي".

كما كشف ذات المتحدث " امتنعت في البداية لكي أقدم نوابي لأني أعلم من البداية أن عملية التصويت صورية وفيها نوع من الفوضى، لأن المؤتمِر يقوم بسحب أكثر من ورقة، ويمكن له أن يقوم بالتصويت أكثر من مرة في أكثر من صندوق وهذا من أجل التغلب على نقصان العدد، لأنه لم يحضر 2500 مؤتمر كما سبق وقالوا".

وأضاف مصطفى اسلالو "هناك اختلالات وهناك مفوض قضائي يدونها، ولكن الأساسي هو أننا نسجل مرحلة البداية من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية ومن أجل تشجيع الشباب للانخراط، فلازالت معركة المكتب السياسي تنتظرنا وأطلب منهم أن يشكلوا لوائحهم... صحيح أني دافعت على التصويت الفردي ولم أتوفق، ودافعت على العتبة ووفقنا في ذلك رفقة مجموعة من الإخوان في الحزب. ولكن هذا تمرين ديمقراطي أتمنى أن يكون الفائز الأول هو بلاد والحزب وليس الأشخاص".