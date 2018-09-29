بالصــور:ولي عهد أبو ظبي يغيث النازحين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين من خلال هيئة الهلال الأحمر ﻿

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في مديرية زنجبار بمحافظة أبين صباح اليوم السبت استهدفت 1000 أسرة.

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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في مديرية زنجبار بمحافظة أبين صباح اليوم السبت استهدفت 1000 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،في مشروع الاستجابة العاجلة لإغاثة وتقديم المساعدات للمحافظات المحررة .

وقال مدير مديرية زنجبار غسان شيخ استقبلنا اليوم الإغاثة المقدمة من ذراع الإمارات للأعمال الإنسانية "الهلال الأحمر الإماراتي"، ولم تألوا دولة الإمارات العربية المتحدة جهدا في إغاثة المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة في عموم البلاد.

وأضاف المدير أن يد الخير الإماراتية تمتد إلينا في محافظة أبين لتذليل الصعاب والمشاكل الحياتية والخدمية منذ العام 2015 .. والتي عملت منذ انطلاقة التحالف العربي على تطبيع الأوضاع وتنمية وتطوير وتأهيل الكثير من المجالات والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإغاثة والمياه والأمن الغذائي .

وأكد ذات المتحدث أن الهلال الإماراتي سباق دائما في الاستجابة لإغاثة المتضررين ونصرة المستضعفين، وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعب على كل ما يقدموه لبلادنا وشعبنا .

وقد عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي، على إغاثته لهم وتقديم العون والمساعدة مثمنين هذه الالتفاتة الكريمة، والتي كانت امتدادا لعدد من المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي وساهمت بتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية .

يشار أن الهلال الأحمر الإماراتي يعمل على قدم وساق في الوصول إلى المحتاجين والنازحين في مختلف القرى والمناطق والأرياف النائية في اليمن لتقديم العون والمساعدة ضمن سلسلة أعماله الخيرية والخدمية والتنموية في إطار عام زايد 2018