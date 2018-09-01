حصري...بنعبد الله ل''شوف تيفي'': هذه شروطنا للاستمرار في الحكومة وإلا سنغادر ﻿

نفى الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، في اتصال مع قناة '' شوف تيفي''، ظهيرة اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، عن نية حزبه ''مواصلة العمل من داخل الحكومة،

شوف تيفي م.ض

نفى الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، في اتصال مع قناة '' شوف تيفي''، ظهيرة اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، عن نية حزبه ''مواصلة العمل من داخل الحكومة، كشركاء وحلفاء...'' خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني الـ13 لحزب الحركة الشعبية، مضيفا أن''مشاركتنا في الحكومة ليس بناء على مقعد ناقص مقعد زائد...بل على مدى تقدم المشروع الإصلاحي الذي ننشده هل يتقدم أم لا...وأيضا على إعادة الاعتبار للعمل السياسي''.

وزاد المتحدث موضحا بخصوص ما نسب إليه، من تصريحات مغلوطة أنها لم تفهم على وجه سليم، واصفا من تداول هذا الخبر''إنهم يشيرون..تشييرا.. مشيرا...ولم يفهموا كلامي''، لأنه قصد بكلامه العلاقة المتميزة التي تربط حزب الكتاب بحزب السنبلة، ومؤكدا بالقول:''لم أقل ذلك أبدا...ما قلته كان بارتباط مع العمل السياسي والحزبي وضرورة رد الاعتبار إليه...وذلك من أي موقع كنا فيه...سنواصل العمل سواء من داخل الأغلبية أومن خارجها...وليس مرتبطا بالحكومة، يعني''، يضيف بنعبد الله، ''سنواصل العمل من أجل رد الاعتبار للعمل السياسي، لأنها، مسألة نضالية..وليس مسألة حكومة...فإذا كان المشروع الإصلاحي الذي ننشده هل يتقدم، في هذه الحالة هناك مبرر لاستمرارنا...أو أن تكون هناك تأثرات لا يمكن قبولها، آنذاك لا داعي للاستمرار''.

و أشار بنعبد الله، إلى العلاقة المتميزة التي تجمع حزبه بحزب الحركة الشعبية، باعتباره حزبا وطنيا مصيفا، ''اليوم.. الأحزاب الوطنية التاريخية مطالبة بأن تعيد الاعتبار إلى العمل السياسي، لأن وطننا في حاجة إلى أحزاب سياسية قوية، والتي من شأنها أن تحدث مصالحة حقيقية بين الشأن السياسي وبين المواطنين''.

ورجوعا إلى اللقاء الذي جمع وفد حزبه مع حزب البيجيدي، أمس الجمعة، أكد الأمين العام لحزب الكتاب، أن اللقاء يأتي في إطار المشاورات السياسية بين الحزبين، من أجل تعميق النقاش، مبرزا أنه وبعد اللقاءات التي جمعت بين وفدي الحزبين، الأول منتصف شتنبر الجاري، والثاني الذي عقد أمس الجمعة، يرتقب عقد اجتماعات موسعة في غضون شهر أكتوبر، وذلك قبل انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المرتقب يوم27أكتوبر.

وأضاف بنعبد الله، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيعمل أيضا على جمع الأغلبية، في مبادرة منه، مبرزا أن ''البيجيدي عبر عن استعداده القوي للقيام بإجراءات في مجال الإصلاح..البعض منها تم، والبعض الآخر سيأتي.. وعلى هذا الأساس سنتمكن من توضيح الرؤية في أفق اجتماع اللجنة المركزية المقبل'' حيث سيتخذ حزب الكتاب القرار النهائي بالبقاء في الحكومة من عدمه.