إصابة العثماني في رجله اليسرى تُجبره على استعمال العُكاز لأسابيع ﻿

ظهر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم السبت 29 شتنبر، بعكاز طبي خلال حضوره ضمن فعاليات الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

شوف تيفي:

ظهر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم السبت 29 شتنبر، بعكاز طبي خلال حضوره ضمن فعاليات الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وظهر العثماني و هو مصاب على مستوى الكاحل بالتواء مما اضطره إلى استعمال عكاز وضماد طبي في رجله اليسرى.

وشرح العثماني من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك'' “كما برز من خلال صور مشاركتي في الجامعة الصيفية للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، مشكورة على دعوتها الكريمة، أستعين لبضعة أسابيع بعكاز للتنقل أثناء أداء مهامي، بعد وضع ضماد طبي بسبب كسر على مستوى الرجل اليسرى، إثر وعكة وقعت منذ حوالي أسبوع''.