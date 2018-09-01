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شاب في حالة غير طبيعية يزهق روح ''مخزني'' بأكادير

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 15:07 شاب في حالة غير طبيعية يزهق روح مخزني بأكادير | حوادث و حقوق
شاب في حالة غير طبيعية يزهق روح ''مخزني'' بأكادير
اهتز حي البطوار بمدينة أكادير في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص يشتغل في صفوف القوات المساعدة، وذلك بعدما وجه له شاب عشريني طعنة قاتلة على مستوى الصدر لفظ

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي البطوار بمدينة أكادير في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص يشتغل في صفوف القوات المساعدة، وذلك بعدما وجه له شاب عشريني طعنة قاتلة على مستوى الصدر لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وحسب مصادر قناة ''شوف تيفي''، من عين المكان فقد تفاجأ ''المخزني'' بشاب عشريني في حالة غير طبيعية يرمي منزله بقينيات من الخمر ويصرخ بشكل هيستيري مرددا ''وا خرج ليا صاحبتي إلا كنتي راجل'' في إشارة لأخت ''المخزني'' التي تقطن مع شقيقيها داخل المنزل.

وأضافت ذات المصادر، أنه مع توالي هجمات الشاب على المنزل وصراخه، اضطر الضحية للخروج لتبين من صاحب هذه الضوضاء والفوضى، ليجد شابا عشرينيا أمام منزله، ودخل معه في نقاش حاد سرعان ما تحول لشجار استل معه الشاب سكينا كان بحوزته ليوجه به طعنة قاتلة ل ''المخزني'' على مستوى الصدر تاركا إياه غارقا في دمائه قبل أن يفارق الحياة ولاذ بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

هذا واستنفر الحادث مختلف مصالح الأمن والسلطات المحلية التي هرعت لعين المكان وتمت معاينة الجثة من طرف الشرطة العلمية والتقنية، قبل أن يتقرر نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي فيما فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الواقعة وتوقيف الجاني، وإحالته على المصلحة الولائية لتعميق البحث معه حول ظروف اقترافه لهذا الفعل الجرمي.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير شاب حالة غير طبيعية مقتل مخزني جريمة بشعة

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