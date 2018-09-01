 شاب عشريني تعرض لإعتداء خطير وتقطعات ليه يديه والأطباء '' آوت '' بسطات + فيديو ﻿
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شاب عشريني تعرض لإعتداء خطير وتقطعات ليه يديه والأطباء '' آوت '' بسطات + فيديو

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 14:47 شاب عشريني تعرض لإعتداء خطير وتقطعات ليه يديه والأطباء آوت بسطات + فيديو | مجتمع
شاب عشريني تعرض لإعتداء خطير وتقطعات ليه يديه والأطباء '' آوت '' بسطات + فيديو
تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور مدته دقيقتين يوثق للحالة المزرية التي يعيشها مرضى مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور مدته دقيقتين يوثق للحالة المزرية التي يعيشها مرضى مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات.

الفيديو المذكور يظهر من خلاله شاب عشريني تعرض لإعتداء شنيع على يد مجهولين بواسطة السلاح الأبيض أسفر عن بثر يده اليسرى إلا أنه وعلى الرغم من خطورة حالته الصحية، غاب الطبيب عن المصحة.

وأمام هذا الوضع استنكرت عائلة الشاب الضحية وضع المستشفى، حيث أن حالة الشاب تستدعي التدخل السريع إلى أن المسؤولين « آوت ».

هذا ويطالب فيسبوكيون من وزارة الصحة أخد الأمر بعين الإعتبار والتدخل لمحاسبة الأطباء المتغيبين ومتابعة المعنيين بالأمر على أمل ألا يتكرر هذا الحادث.

 

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شوف تيفي اعتداء اطباء سطات مجتمع

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