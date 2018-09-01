بعد لعبة مريم والحوت الأزرق.. ظهور لعبة جديدة تدفع الأطفال إلى الإنتحار ﻿

بعد لعبة الحوت الأزرق ولعبة مريم، حذر أولياء أمور المراهقين من تحميل لعبة جديدة تحمل اسم « دوكي دوكي »، تدفع الأطفال إلى الإنتحار.

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بعد لعبة الحوت الأزرق ولعبة مريم، حذر أولياء أمور المراهقين من تحميل لعبة جديدة تحمل اسم « دوكي دوكي »، تدفع الأطفال إلى الإنتحار.

وذكرت صحيفة « ميرور البريطانية »، أن اللعبة الجديدة وهي بمثابة تطبيق للمواعدة، تبدأ بصورة مبهجة لكنها سرعان ما تبدأ في أخذ طابع سوداوي يدفع مستعمليه للإكتئاب وبالتالي الإنتحار.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن عددا كبيرا من الأطفال والمراهقين وضعوا حدا لحياتهم بسبب لعبة « دوكي دوكي ».

جدير بالذكر، أن اللعبة المذكورة تم تحميلها أزيد من خمسة ملايين مرة منذ إطلاقها عام 2017.