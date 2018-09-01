حادثة سير تتسبب في وفاة امـــرأة مُسنة بالطريق السيار البرنوصي بالدار البيضاء ﻿

لقيت سيدة مسنة حتفها بعدما دهستها سيارة مجهولة بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء صباح يومه السبت.

شوف تيفي:

لقيت سيدة مسنة حتفها بعدما دهستها سيارة مجهولة بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء صباح يومه السبت.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن السيدة المسنة والبالغة من العمر 60 سنة، دهستها سيارة مجهولة، عندما كانت تهم بعبور الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والجديدة، وبالضبط على مستوى حي جوهرة بالبرنوصي.

وأضاف المصدر، أن السيارة فرت إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور لتلقي العلاجات، لكنها توفيت في الطريق.

وأوضح المصدر إلى أنه تم نقل جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات الرحمة، لإخضاعها للتشريح الطبي.