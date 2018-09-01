 محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة لجنحة الخيانة الزوجية ﻿
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محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة لجنحة الخيانة الزوجية

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 13:14 محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة لجنحة الخيانة الزوجية | بوليتيك
محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة لجنحة الخيانة الزوجية
قال الباحث والمحلل السياسي عمر الشرقاوي : باختصار وضعية يتيم في باريس مخالفة للقانون، فهو لم يطلق زوجته الأولى بعد وسافر رفقة مدلكته الشابة إلى فرنسا

شوف تيفي:جمال الديابي

قال الباحث والمحلل السياسي عمر الشرقاوي : باختصار وضعية يتيم في باريس مخالفة للقانون، فهو لم يطلق زوجته الأولى بعد وسافر رفقة مدلكته الشابة إلى فرنسا

وأضاف المحلل السياسي عبر تدوينة نشرها في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مساء أمس الجمعة إنها '' مقدمة لجنحة الخيانة يقوم بها وزير في الحكومة'' موضحا في ذات السياق أن تبرير سلوكه هذا بدريعة كونها خطيبته ''كذبة كبرى وحشومة يقولها واحد كان ينظر لحركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية وحشومة يتيقوها من عاشروه في الدعوة والسياسة''.

 

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شوف تيفي المغرب محلل سياسي وضعية الوزير يتيم باريس جنحة الخيانة الحكومة

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