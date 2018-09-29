 بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد لعبة مريم والحوت الأزرق.. ظهور لعبة جديدة تدفع الأطفال إلى الإنتحار | نت 2.0

بعد لعبة مريم والحوت الأزرق.. ظهور لعبة جديدة تدفع الأطفال إلى الإنتحار

حادثة سير تتسبب في وفاة امـــرأة مُسنة بالطريق السيار البرنوصي بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حادثة سير تتسبب في وفاة امـــرأة مُسنة بالطريق السيار البرنوصي بالدار البيضاء

محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة لجنحة الخيانة الزوجية | بوليتيك

محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة

فيديو مُــثير.. مؤتمرون يرفعون شعار إرحل في وجه العنصر وهو تعصب | بوليتيك

فيديو مُــثير.. مؤتمرون يرفعون شعار ''إرحل'' في وجه العنصر وهو تعصب

المغرب يدعو العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ويطالب بـإعادة الأوضاع إلى جادة الصواب | دولي

المغرب يدعو العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ويطالب بـ''إعادة الأوضاع إلى جادة

اعتقال 300 مغربي على حدود مليلية المحتلة أثناء محاولتهم عبور الحدود | مجتمع

اعتقال 300 مغربي على حدود مليلية المحتلة أثناء محاولتهم عبور الحدود

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة | دولي

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم | مجتمع

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 11:07 بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشاب العشريني الذي ذهب مساء أمس الجمعة ضحية تهور وتعصب أحد العناصر المحسوبة على الجمهور الرجاوي بمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء.

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشاب العشريني الذي ذهب مساء أمس الجمعة ضحية تهور وتعصب أحد العناصر المحسوبة على الجمهور الرجاوي بمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء.

و تعود تفاصيل الواقعة،بعدما تطورت مشاداة كلامية نشبت بين عناصر من الجمهور الودادي وآخريين من جمهور الرجاء البيضاوي إلى مقتل أحد مشجعي فريق الوداد.

وقد علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أنه قبيل انتهاء المباراة التي جمعت فريقي الوداد البيضاوي ضد فريق أهلي طرابلس الليبي، في إياب دور الـ32 للمسابقة، بدقائق الجمعة، نشب خلاف بين عناصر الجماهير الرجاوية والودادية الذين كانوا يتابعون أطوار المباراة بإحدى المقاهي بالبرنوصي

وأضاف المصدر، أن عناصر محسوبة على الجمهور الرجاوي قاموا بمهاجمة الجماهير الودادية مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير (ساطورات).

وأوضح مصدرنا أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل مشجع ودادي، المسمى قيد حياته (ش.يحيى) والبالغ من العمر 20 سنة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد ذات المصدر، أن العناصر الأمنية بالمنطقة قامت بإلقاء القبض على عشرة عناصر من الجمهور الرجاوي، فيما لا يزال البحث جاريا عن الباقي الذين كانوا يركبون سيارة سوداء من نوع تواركَ.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور بالدارالبيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صورة الشاب الصراع الحاد الجماهير الوداد الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حادثة سير تتسبب في وفاة امـــرأة مُسنة بالطريق السيار البرنوصي بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حادثة سير تتسبب في وفاة امـــرأة مُسنة بالطريق السيار البرنوصي بالدار البيضاء

عاجــــل: العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجــــل: العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام بالدارالبيضاء

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما | حوادث و حقوق

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر | حوادث و حقوق

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان رشيد برياح يخرج عن صمته و يفجرها حول خلافه مع الستاتي بعد حملة التضامن مع ميمون الوجدي | زووم
منذ 20 دقيقة

الفنان رشيد برياح يخرج عن صمته و يفجرها حول خلافه مع الستاتي بعد حملة التضامن مع ميمون الوجدي

بالفيديو..أول تصريح لعائلة الطفلة خديجة بعد العثور عليها..جابتها امرأة حطاتها فالدرب و مشات | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح لعائلة الطفلة خديجة بعد العثور عليها..جابتها امرأة حطاتها فالدرب و مشات

حصـــري و بالفيديو..لحظة العثور على الطفلة خديجة المختطفة بمنطقة الولفا بالبيضاء..شوفو كيفاش جابوها العصابة | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو..لحظة العثور على الطفلة خديجة المختطفة بمنطقة الولفا بالبيضاء..شوفو كيفاش جابوها العصابة

الشابة المتشردة اللي دخلات 12 المرة للحبس بالبيضاء تخرج عن صمتها من جديد بوجه مكشوف و تكشف حقائق صادمة | خارج البلاطو

الشابة المتشردة اللي دخلات 12 المرة للحبس بالبيضاء تخرج عن صمتها من جديد بوجه مكشوف و تكشف حقائق صادمة

﻿

آخر المستجدات

بعد لعبة مريم والحوت الأزرق.. ظهور لعبة جديدة تدفع الأطفال إلى الإنتحار | نت 2.0
منذ 19 دقيقة

بعد لعبة مريم والحوت الأزرق.. ظهور لعبة جديدة تدفع الأطفال إلى الإنتحار

حادثة سير تتسبب في وفاة امـــرأة مُسنة بالطريق السيار البرنوصي بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حادثة سير تتسبب في وفاة امـــرأة مُسنة بالطريق السيار البرنوصي بالدار البيضاء

محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة لجنحة الخيانة الزوجية | بوليتيك

محلل سياسي يقصف يتيم..وضعية الوزير في حكومة العثماني بباريس رفقة مدلكته مخالفة للقانون ومقدمة

فيديو مُــثير.. مؤتمرون يرفعون شعار إرحل في وجه العنصر وهو تعصب | بوليتيك

فيديو مُــثير.. مؤتمرون يرفعون شعار ''إرحل'' في وجه العنصر وهو تعصب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.