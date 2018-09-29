بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشاب العشريني الذي ذهب مساء أمس الجمعة ضحية تهور وتعصب أحد العناصر المحسوبة على الجمهور الرجاوي بمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء.

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشاب العشريني الذي ذهب مساء أمس الجمعة ضحية تهور وتعصب أحد العناصر المحسوبة على الجمهور الرجاوي بمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء.

و تعود تفاصيل الواقعة،بعدما تطورت مشاداة كلامية نشبت بين عناصر من الجمهور الودادي وآخريين من جمهور الرجاء البيضاوي إلى مقتل أحد مشجعي فريق الوداد.

وقد علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أنه قبيل انتهاء المباراة التي جمعت فريقي الوداد البيضاوي ضد فريق أهلي طرابلس الليبي، في إياب دور الـ32 للمسابقة، بدقائق الجمعة، نشب خلاف بين عناصر الجماهير الرجاوية والودادية الذين كانوا يتابعون أطوار المباراة بإحدى المقاهي بالبرنوصي

وأضاف المصدر، أن عناصر محسوبة على الجمهور الرجاوي قاموا بمهاجمة الجماهير الودادية مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير (ساطورات).

وأوضح مصدرنا أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل مشجع ودادي، المسمى قيد حياته (ش.يحيى) والبالغ من العمر 20 سنة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد ذات المصدر، أن العناصر الأمنية بالمنطقة قامت بإلقاء القبض على عشرة عناصر من الجمهور الرجاوي، فيما لا يزال البحث جاريا عن الباقي الذين كانوا يركبون سيارة سوداء من نوع تواركَ.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور بالدارالبيضاء.