بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة ﻿

بعد أن أعلنته إحدى صحف إيطاليا ''أنجح عشاق إيطاليا'' إثر مضاجعته أكثر من 6000 سيدة، توفي كازانوفا الشاطئ الإيطالي روميو فون ريميني وهو يضاجع سائحة عشرينية على شاطئ مدينة ريميني الإيطالية فيما يشبه

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بعد أن أعلنته إحدى صحف إيطاليا ''أنجح عشاق إيطاليا'' إثر مضاجعته أكثر من 6000 سيدة، توفي كازانوفا الشاطئ الإيطالي روميو فون ريميني وهو يضاجع سائحة عشرينية على شاطئ مدينة ريميني الإيطالية فيما يشبه ''حادث عمل''.

وتوفي كازانوفا بالشاطئ الإيطالي ماورزيو زانفانتي حسب ما كشفت عنه مصادر ألمانية أمس الجمعة ، بطريقة تشبه ''حادث عمل''، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يمارس الجنس مع سائحة من أوروبا الشرقية في الـ23 من العمر في سيارة على شاطئ ريميني الإيطالية، حيث قالت صحيفة ''ريميني تودي'' الإيطالية إن سبب الوفاة كان نتيجة أزمة قلبية.

ورزق روميو فون ريميني بتسعة أطفال من نساء فرنسيات وإنجليزيات وألمانيات، ورغم أنه تقاعد عام 2014 عن 59 عاما، إلا أنه لم يستطع التخلي عن ''نشاطه'' تماما.