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بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 10:52 بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم | مجتمع
بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن امرأة و طفل اصطحبا الطفلة خديجة المختطفة منذ أيام إلى حي الأخيرة بالألفة بمدينة الدارالبيضاء صباح اليوم السبت وتركاها وحيدة ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن امرأة و طفل اصطحبا الطفلة خديجة المختطفة منذ أيام إلى حي الأخيرة بالألفة بمدينة الدارالبيضاء صباح اليوم السبت وتركاها وحيدة ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأضافت مصادرنا، أن نجار بالحي انتبه للأمر واكتشف أن الطفلة المذكورة ليست إلا خديجة المختفية عن الأنظار لأسبوع.

وأمام هذا الأمر، تم فتح تحقيق آخر للتعرف على هوية المعنيان بالأمر ومتابعتهما بالمنسوب إليهما.

هذا وكانت أسرة ''خديجة''، قد وضعت في وقت سابق شكاية لدى المصالح الأمنية مباشرة بعد اختفاء الطفلة ''خديجة''

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي خديجة اختفاء العثور حي الألفة الدارالبيضاء

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