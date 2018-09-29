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أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 10:26 أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية | مجتمع
أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية
كشفت أولى التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة كلميم وضواحيها يوم أمس واقع البنيات التحتية المهترئة والهشة إذ تحولت معظم الشوارع الرئيسية للمدينة لبرك مائية تغمرها الأوحال وأودية تجري ما حول

شوف تيفي:كلميم

كشفت أولى التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة كلميم وضواحيها يوم أمس واقع البنيات التحتية المهترئة والهشة إذ تحولت معظم الشوارع الرئيسية للمدينة لبرك مائية تغمرها الأوحال وأودية تجري ما حول المدينة المنكوبة.

وحسب مصادر قناة ''شوف تيفي'' من عين المكان فمع أولى قطرات الغيث، تحوّلت معظم الأزقة والشوارع إلى مستنقعات من المياه والأوحال، تسبّبت في شلّ حركة السير في أهم المحاور الطرقية، كما أدّت المياه الجارية إلى اختناق بالوعات الصرف الصحي، بعد أن عجزت عن تمرير مياه الأمطار، فغرقت عدد من الأحياء.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذا السيناريو يتكرر كل سنة، حيث يجعل عدد من مناطق المدينة تحت رحمة الأمطار وتشل حركة السير والجولان كما يجعل موظفين ومستخدمين عاجزين عن الذهاب لمقرات عملهم بفعل ارتفاع منسوب مياه الشوارع، وما ينتج عنه من استحالة مرور وسائل النقل علاوة على انقطاع التلاميذ عن مؤسساتهم التعليمية لاسيما الذين تبعد عن مقرات سكناهم .

وعلى الرغم من الكميات المتواضعة من التساقطات المطرية التي تهاطلت على المدينة، فقد كانت كافية لتغرَق أحياء كلميم وتتنفس تحت الماء، حيث ارتفع منسوب المياه الجارية على الطرقات، في مناطق عدة، وهو ما اختنقت معه حركة السير عند أهم المحاور، وتوقّفت سيارات الأجرة عن خدماتها، فكان الارتباك سائدا لدى المواطنين، أمام تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، دون أن يلمسوا من مسؤولي هذه المدينة حلولا جذرية لمثل هذه الانشغالات.

وفي ذات السياقة اجتاحت صور وفيديوهات هذه الأمطار والفيضانات مواقع التواصل الإجتماعي وتناسلت انتقادات النشطاء الفيسبوكيين لمدبري الشأن المحلي لمدينة كلميم، مطالبين من المسؤولين بالتحلي بروح المواطنة الحقيقية والقيام بإصلاح جذري للبنيات التحتية وعدم الاكتفاء بالترقيعات لأن هذه التساقطات فضحت كل شيء ولم يعود أي شيء مخفي وهذا يشوه بسمعة المدينة على حد تعبير عدد من المنتقدين.

فيما رأى آخرون أن هذه المياه التي أغرقت شوارع كلميم تكرس بالملموس لفشل السياسة التذبيرية والتسيرية للمجلس الجماعي الذي ترك قنوات الصرف الصحي بدون أي تنظيف وتنقية من الشوائب العالقة بها، معتبرين أن هذا التقاعس ما هو إلا مثال مصغر من عدم اللامبالاة التي يبديها المجلس تجاه جملة من الملفات والمشاكل التي تهم المواطن الكلميمي على حد قولهم.

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شوف تيفي المغرب كلميم تساقطات مطرية تفضح عورة البنيات التحتية شوارع تغرق

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