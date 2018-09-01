 بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة | دولي

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم | مجتمع

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎ | بووز

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎

أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية | مجتمع

أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية

وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس بجماعة أولاد زباير إقليم تازة | مجتمع

وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس بجماعة أولاد زباير إقليم تازة

أزيد من 350 قتيل ومئات الجرحى في زلزال وتسونامي إندونيسيا | دولي

أزيد من 350 قتيل ومئات الجرحى في زلزال وتسونامي إندونيسيا

عاجــــل: العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجــــل: العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام بالدارالبيضاء

بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط | بوليتيك

بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 09:37 بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط | بوليتيك
بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط
انعقد مساء أمس الجمعة بمقر إقامة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماع مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، حيث استعرض الجانبان مجمل التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية.

 

شوف تيفي

انعقد مساء أمس الجمعة بمقر إقامة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماع مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، حيث استعرض الجانبان مجمل التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية.

وحضر هذا الاجتماع عن حزب العدالة والتنمية الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، ونائبه الأول سليمان العمراني وعضو الأمانة العامة لحسن الداودي، فيما حضر عن حزب التقدم والاشتراكية الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله وخالد الناصري وعبد الواحد سهيل وأحمد زكي.

وكان وفد عن حزب العدالة والتنمية يرأسه سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، مرفوقا بالمصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب وجامع المعتصم رئيس ديوان العثماني، زار في 13 من الشهر الجاري، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حيث كان اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب ''الكتاب'' مناسبة لتقييم المرحلة وآفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي، وآفاق علاقة التعاون والشراكة بين الحزبين.

وكان نبيل بنعبد الله، قال أمس، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية،''إن حزبه سيواصل العمل من داخل الحكومة رفقة الشركاء والحلفاء''، وأضاف'' رسالتي قصيرة ولن تبتعد عن ما قاله سعد الدين العثماني''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حزب العدالة والتنمية التقدم والاشتراكية العثماني بنعبد الله

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جمهورية جنوب السودان لا تعترف بوجود البوليساريو | بوليتيك

جمهورية جنوب السودان لا تعترف بوجود ''البوليساريو''

وزارة العدل تصدر دليلا حول صندوق التكافل العائلي | بوليتيك

وزارة العدل تصدر دليلا حول صندوق التكافل العائلي

الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت | بوليتيك

الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت

الأمن الوطني يقدم حصيلة مباريات توظيف الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة له | بوليتيك

الأمن الوطني يقدم حصيلة مباريات توظيف الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة له

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجال..بطل عالمي في رياضة التحدي من ضحايا كاريان الواسطي بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

عندما يبكي الرجال..بطل عالمي في رياضة التحدي من ضحايا كاريان الواسطي بالبيضاء

أول تصريح لصديق الشاب الودادي اللي قتلوه محسبوبين على فريق الرجــاء بالبيضاء يروي التفاصيل الكاملة | خارج البلاطو

أول تصريح لصديق الشاب الودادي اللي قتلوه محسبوبين على فريق الرجــاء بالبيضاء يروي التفاصيل الكاملة

فوضــى بمستعجلات مستشفى المنصور بالبيضاء بعد مقتل مشجع ودادي | خارج البلاطو

فوضــى بمستعجلات مستشفى المنصور بالبيضاء بعد مقتل مشجع ودادي

فيديو خطير..الاعتداء على أستاذة وسط مؤسسة تعليمية ضواحي طنجة | قنوات أخرى

فيديو خطير..الاعتداء على أستاذة وسط مؤسسة تعليمية ضواحي طنجة

﻿

آخر المستجدات

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة | دولي

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم | مجتمع

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎ | بووز

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.