بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط ﻿

انعقد مساء أمس الجمعة بمقر إقامة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماع مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، حيث استعرض الجانبان مجمل التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية.

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انعقد مساء أمس الجمعة بمقر إقامة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماع مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، حيث استعرض الجانبان مجمل التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية.

وحضر هذا الاجتماع عن حزب العدالة والتنمية الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، ونائبه الأول سليمان العمراني وعضو الأمانة العامة لحسن الداودي، فيما حضر عن حزب التقدم والاشتراكية الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله وخالد الناصري وعبد الواحد سهيل وأحمد زكي.

وكان وفد عن حزب العدالة والتنمية يرأسه سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، مرفوقا بالمصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب وجامع المعتصم رئيس ديوان العثماني، زار في 13 من الشهر الجاري، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حيث كان اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب ''الكتاب'' مناسبة لتقييم المرحلة وآفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي، وآفاق علاقة التعاون والشراكة بين الحزبين.

وكان نبيل بنعبد الله، قال أمس، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية،''إن حزبه سيواصل العمل من داخل الحكومة رفقة الشركاء والحلفاء''، وأضاف'' رسالتي قصيرة ولن تبتعد عن ما قاله سعد الدين العثماني''.