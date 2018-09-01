 عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة | دولي

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم | مجتمع

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎ | بووز

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎

أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية | مجتمع

أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية

وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس بجماعة أولاد زباير إقليم تازة | مجتمع

وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس بجماعة أولاد زباير إقليم تازة

أزيد من 350 قتيل ومئات الجرحى في زلزال وتسونامي إندونيسيا | دولي

أزيد من 350 قتيل ومئات الجرحى في زلزال وتسونامي إندونيسيا

عاجــــل: العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجــــل: العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام بالدارالبيضاء

بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط | بوليتيك

بعد اجتماع إقالة أفيلال..العثماني يستقبل نبيل بن عبد الله بالرباط

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 09:04 عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق | مجتمع
عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تهم سحب منخفضة خلال الليل والصباح جوار السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تهم سحب منخفضة خلال الليل والصباح جوار السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وسيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة، والجنوب الشرقي، وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والمناطق الوسطى، كما يحتمل أن تمتد نحو الواجهة المتوسطية، والريف والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب رياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والقطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، الهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالشمال الشرقي والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، السايس والسهول المحيطية وشمال الأقاليم الجنوبية، ما بين 18 و 27 درجة بسهول تادلة، الرحامنة، داخل سوس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 18 إلى 24 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف وولماس، وما بين 25 و32 درجة بالهضاب العليا الشرقية، والجنوب-الشرقي، السايس، الواجهة المتوسطية، السهول الشمالية والوسطى هضاب الفوسفاط، السواحل المحيطية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 32 و38 درجة داخل اللوكوس، الغرب وسوس وداخل الأقاليم الجنوبية.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز والمحيط الأطلسي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الطقس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم | مجتمع

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم

أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية | مجتمع

أولى التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بكلميم وتغرق شوارع المدينة في برك مائية

وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس بجماعة أولاد زباير إقليم تازة | مجتمع

وضعية كــارثية..50 تلميذا في قسم واحد و غياب أساتذة المستوى الخامس بجماعة أولاد زباير إقليم تازة

استئنافية أكادير تدين زعيم مافيا العقار بسوس بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وخيبة أمل كبيرة في صفوف الضحايا | مجتمع

استئنافية أكادير تدين زعيم مافيا العقار بسوس بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وخيبة أمل كبيرة في صفوف الضحايا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجال..بطل عالمي في رياضة التحدي من ضحايا كاريان الواسطي بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

عندما يبكي الرجال..بطل عالمي في رياضة التحدي من ضحايا كاريان الواسطي بالبيضاء

أول تصريح لصديق الشاب الودادي اللي قتلوه محسبوبين على فريق الرجــاء بالبيضاء يروي التفاصيل الكاملة | خارج البلاطو

أول تصريح لصديق الشاب الودادي اللي قتلوه محسبوبين على فريق الرجــاء بالبيضاء يروي التفاصيل الكاملة

فوضــى بمستعجلات مستشفى المنصور بالبيضاء بعد مقتل مشجع ودادي | خارج البلاطو

فوضــى بمستعجلات مستشفى المنصور بالبيضاء بعد مقتل مشجع ودادي

فيديو خطير..الاعتداء على أستاذة وسط مؤسسة تعليمية ضواحي طنجة | قنوات أخرى

فيديو خطير..الاعتداء على أستاذة وسط مؤسسة تعليمية ضواحي طنجة

﻿

آخر المستجدات

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

بالصــورة:هذا هو المشجع الودادي الذي قتله محسوبين على فريق الرجاء بالبيضاء

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة | دولي

بعدما ضاجع 6 آلاف سيدة..وفاة أنجح عشاق إيطاليا في ليلة غرام ساخنة

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم | مجتمع

بالفيديو..مستجدات جديدة بعد العثور على الطفلة خديجة المختفية منذ أيام ..وهاشكون جابها لدارهم

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎ | بووز

أول فيديو للطفلة خديجة رفقة والدتها بعد العثور عليها عقب اختفائها منذ أيام بالدارالبيضاء‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.