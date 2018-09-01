عواصف رعدية و تساقطات مطرية بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تهم سحب منخفضة خلال الليل والصباح جوار السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تهم سحب منخفضة خلال الليل والصباح جوار السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وسيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة، والجنوب الشرقي، وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والمناطق الوسطى، كما يحتمل أن تمتد نحو الواجهة المتوسطية، والريف والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب رياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والقطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، الهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالشمال الشرقي والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، السايس والسهول المحيطية وشمال الأقاليم الجنوبية، ما بين 18 و 27 درجة بسهول تادلة، الرحامنة، داخل سوس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 18 إلى 24 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف وولماس، وما بين 25 و32 درجة بالهضاب العليا الشرقية، والجنوب-الشرقي، السايس، الواجهة المتوسطية، السهول الشمالية والوسطى هضاب الفوسفاط، السواحل المحيطية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 32 و38 درجة داخل اللوكوس، الغرب وسوس وداخل الأقاليم الجنوبية.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز والمحيط الأطلسي.