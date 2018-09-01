استئنافية أكادير تدين زعيم مافيا العقار بسوس بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وخيبة أمل كبيرة في صفوف الضحايا ﻿

أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير الستار على فصول محاكمة ''زعيم مافيا العقار'' بجهة سوس وقضت بإدانته بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وذلك بعد متابعته بتزوير أختام ووثائق عرفية وطوابع

شوف تيفي:أكادير

أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير الستار على فصول محاكمة ''زعيم مافيا العقار'' بجهة سوس وقضت بإدانته بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وذلك بعد متابعته بتزوير أختام ووثائق عرفية وطوابع إدارية إثر تقدم شخصين بشكاية ضده قبل شهور.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء هذا الحكم، بعدما قررت هيئة الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم بخصوص جناية التزييف و التزوير في الطوابع الوطنية بغير حق لها و استعمالها و استخدامها.

وأرجعت ذات الهيئة القضائية سقوط الدعوى المرفوعة ضد زعيم مافيا العقار المعروف ب ''بوتزكيت'' بتقادمها، وتمت متابعته فقط بتهمة استعمال وثيقة عرفية مزورة، بعد إعادة تكييف الجريمة طبقا لمقتضيات الفصول 358 و 359 من القانون الجنائي.

هذا وبعد التداول وإبعاد الضحايا كمطالبين بالحق المدني واتخاذهم كشهود فقط تم النطق بالحكم بأربعة أشهر موقوفة التنفيد .

واستنكر الضحايا منطوق هذا الحكم الذي اعتبره غير عادل خصوصا وأن الخبرة التي أخضعت لها العقود و الأختام و التوقيعات بالمختبر الوطني التقني التابع للدرك الملكي بالرباط ، أثبتت أن العقود والطوابع والأختام التي استعملها زعيم المافيا العقارية مزورة وتحمل العقود بصمات وتوقيعات أشخاص في عداد الموتى، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بعد النطق بهذا الحكم وفق إفادات الضحايا.