بالفيديو..مليونير جزائري يستفز المغاربة ويعلن رغبته في شراء منزل بوتفليقة بوجدة ﻿

نشر رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري، رشيد نكاز، أول أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مقطع فيديو، استفز من خلاله المغاربة، بعد أن وعد بالسفر إلى مدينة وجدة لمنع السلطات المغربية من هدم

''شوف تيفي''

نشر رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري، رشيد نكاز، أول أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مقطع فيديو، استفز من خلاله المغاربة، بعد أن وعد بالسفر إلى مدينة وجدة لمنع السلطات المغربية من هدم منزل أسرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وعبر نكاز عن استغرابه بسبب عدم قدرة ''بوتفليقة'' عن ترميم منزله بالرغم من الملايير التي اختلسها، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى مدينة وجدة للتفاوض مع السلطات المغربية وشراء المنزل ثم تحويله إلى متحف.

وتحدث الجزائري المذكور بطريقة مستفزة للمغاربة، ما دفع بالنشطاء المغاربة يتفاعلون بكثافة معه، داعين السلطات المغربية إلى عدم الدخول في مفاوضات من ''نكاز'' وهدم منزل بوتفيلقة الذي أصبح آيلا للسقوط.