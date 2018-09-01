إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما ﻿

أحيل أمس الخميس على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال شخصان تم إيقافهما من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح.

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أحيل أمس الخميس على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال شخصان تم إيقافهما من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن عملية الإيقاف تمت بعد تحريات مكثفة ونصب كمينين محكمين يومي 24 و25 شتنبر، من أجل تهم تتعلق بتكوين شبكة مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية إلى الديار الأوروبية مقابل مبالغ مالية والمشاركة وحيازة وثائق رسمية للضحايا دون سند قانوني.

وأضافت المصادر أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح تمكنت بعد زوال يوم الاثنين 24 شتنبر الجاري، في إطار العمليات الاستباقية والتدابير الأمنية المتخذة لمحاربة الهجرة غير الشرعية ، من إيقاف شخص يشتبه في كونه زعيم شبكة متخصصة في تنظيم عمليات التهجير غير الشرعية لأبناء المنطقة إلى الديار الأوروبية.

وحسب مصدر من السلطات المحلية، فقد مكنت التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح من تحديد هوية العنصر المذكور البالغ من العمر تسعة وثلاثين سنة والمنحدر من دوار أولاد اسليمان بمركز دار ولد زيدوح ، حيث تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المعني بالأمر بأحد المقاهي على مستوى الجماعة الترابية دار ولد زيدوح.

كما أبرزت أنه تم خلال هذه العملية حجز مجموعة من السجلات والوثائق تتضمن أسماء 15 شخصا من الضحايا المرشحين للتهجير غير الشرعي وكذا المبالغ التي قاموا بدفعها للعنصر الموقوف كتسبيق عن المبلغ المالي المتفق عليه، كما تم نصب كمين لشريكه المدعو (ح.ج) وإيقافه يوم الثلاثاء 25 شتنبر من داخل صالون للحلاقة وسط مدينة الفقيه بن صالح إذ حل بها من أجل إرجاع سيارة مكتراة من لدن إحدى الوكالات .

وأشارت ذات المصادر، أنه تم وضع العنصرين المذكورين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهما منتصف أمس الخميس في حالة اعتقال على النيابة العامة باستئنافية بني ملال لتقول العدالة كلمتها في التهم المنسوبة إليهما.