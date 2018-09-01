 توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر ﻿
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توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 03:22 توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر | حوادث و حقوق
توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر
أوقفت مصالح الأمن بالمطار الدولي لأكادير، يوم أمس شخصا يحمل الجنسية الروسية، وذلك للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل قضية تتعلق بالاتجار بالبشر

شوف تيفي:أكادير

أوقفت مصالح الأمن بالمطار الدولي لأكادير، يوم أمس شخصا يحمل الجنسية الروسية، وذلك للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل قضية تتعلق بالاتجار بالبشر والمخدرات.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمواطن الروسي جاء توقيفه بعد أن تبين للعناصر الأمنية أنه يشكل مذكرة بحث دولية ، بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته في حقه السلطات القضائية الروسية، للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات يعود تاريخها إلى سنة 2016، وهو الأمر القضائي الذي عممته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ''أنتربول''.


وقد تم إحالة المشتبه به على أنظار الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة تسليمه إلى السلطات الروسية التي تقدمت بطلب إيقافه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف روسي مطار المسيرة المخدرات الاتجار بالبشر

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