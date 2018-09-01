جمهورية جنوب السودان لا تعترف بوجود ''البوليساريو'' ﻿

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان ،''نيال دينق نيال'' ، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة أن بلاده لا تعترف بوجود ''البوليساريو''، مؤكدا أن الرئيس ''سلفاكير ميارديت'' بعث

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أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان ،''نيال دينق نيال'' ، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة أن بلاده لا تعترف بوجود ''البوليساريو''، مؤكدا أن الرئيس ''سلفاكير ميارديت'' بعث رسالة في هذا الشأن إلى الملك محمد السادس .

وقال رئيس الدبلوماسية في جنوب السودان، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بحضور المدير العام للدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري : ''في هذه الرسالة ، يخبر الرئيس ''سلفا كير ميارديت'' جلالة الملك بشكل قاطع بأن جمهورية جنوب السودان لم تربطها أبدا، ولا تقيم أي علاقة مع هذا الكيان الانفصالي، نحن نحترم بشكل كامل سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية''.

وأضاف ''نحن لا ندعم أي كيان أيا كانت تسميته، والذي يدعي وجودا منفصلا عن المغرب''، مردفا أن بلاده تؤيد التوصل إلى حل لقضية الصحراءالمغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما أعرب ''نيال دينق نيال'' عن امتنان جمهورية جنوب السودان للملك محمد السادس و''لكل ما قام به جلالته من أجل بلاده''، مبرزا أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لجنوب السودان شكلت في حد ذاتها ''إنجازا عظيما لشعب جنوب السودان''.

وذكر، في هذا السياق، بأنه خلال هذه الزيارة الملكية، قام الملك محمد السادس بزيارة المستشفى الميداني للقوات المسلحة الملكية في جوبا، في إطار مهمة إنسانية لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان. وسلم الملك مساعدة إنسانية هامة لفائدة ساكنة هذا البلد، فضلا عن هبة شملت معدات وتجهيزات طبية لفائدة مستشفى جوبا.

وأشار '' نيال دينق نيال'' إلى أن المغرب تعهد بمساعدة حكومة جنوب السودان في مختلف المجالات، لاسيما في مجال تطوير البنى التحتية وقطاع الصحة، مضيفا أن بلاده دولة فتية بحاجة للدعم كي تنخرط في مسيرة التقدم.