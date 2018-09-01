 شهادة السكنى تدفع شابين لتعنيف عون سلطة بتيزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..مليونير جزائري يستفز المغاربة ويعلن رغبته في شراء منزل بوتفليقة بوجدة | مجتمع

بالفيديو..مليونير جزائري يستفز المغاربة ويعلن رغبته في شراء منزل بوتفليقة بوجدة

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما | حوادث و حقوق

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر | حوادث و حقوق

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر

جمهورية جنوب السودان لا تعترف بوجود البوليساريو | بوليتيك

جمهورية جنوب السودان لا تعترف بوجود ''البوليساريو''

فيديو خطير..سائح أجنبي ينجو من الموت بجهة سوس..شوفو شنو وقع ليه | بووز

فيديو خطير..سائح أجنبي ينجو من الموت بجهة سوس..شوفو شنو وقع ليه

شهادة السكنى تدفع شابين لتعنيف عون سلطة بتيزنيت | حوادث و حقوق

شهادة السكنى تدفع شابين لتعنيف عون سلطة بتيزنيت

وزارة العدل تصدر دليلا حول صندوق التكافل العائلي | بوليتيك

وزارة العدل تصدر دليلا حول صندوق التكافل العائلي

الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت | بوليتيك

الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت

الأمن الوطني يقدم حصيلة مباريات توظيف الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة له | بوليتيك

الأمن الوطني يقدم حصيلة مباريات توظيف الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة له

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

شهادة السكنى تدفع شابين لتعنيف عون سلطة بتيزنيت

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 02:58 شهادة السكنى تدفع شابين لتعنيف عون سلطة بتيزنيت | حوادث و حقوق
شهادة السكنى تدفع شابين لتعنيف عون سلطة بتيزنيت
تعرض عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الحضرية الرابعة بتيزنيت لعملية تعنيف جسدي من طرف شابين مرتفقين بعدما رفض أن يمدهما بشهادة سكنى خارجة عن الإطار القانوني.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرض عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الحضرية الرابعة بتيزنيت لعملية تعنيف جسدي من طرف شابين مرتفقين بعدما رفض أن يمدهما بشهادة سكنى خارجة عن الإطار القانوني.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالشابان قصدا مكتب عون السلطة من أجل الحصول على شهادة سكنى غير أن عون السلطة رفض أن يدلي لهما بإشهاد يتضمن معلومات غير صحيحة، وهو ما لم يتقبله الشابان، لينهالا على العون بوابل من السب والشتم، قبل أن يخرجا خارج مقر المقاطعة ويتربصا بعون السلطة وظلا ينتظرانه إلى أن خرج من مكتب عمله ليقدما على توجيه صفعات له، وتسببا في تكسير نظاراته الطبية، ليلوذا بالفرار.

وأضاف ذات المصدر، أنه فور وقوع الحادث تقدم الضحية بشكاية إلى وكيل الملك ضمّنها وقائع النازلة، وطلب فيها بإحقاق الحق وتطبيق القانون في حق المتورطين اللذين تم تحديد هوية أحدهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت شهادة سكنى عنف جسدي عون سلطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما | حوادث و حقوق

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر | حوادث و حقوق

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر

موظف أمن يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة للاعتداء | حوادث و حقوق

موظف أمن يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة للاعتداء

صاعقة رعدية تضرب شجرة ضخمة وتودي بحياة رجل ضواحي أزيلال | حوادث و حقوق

صاعقة رعدية تضرب شجرة ضخمة وتودي بحياة رجل ضواحي أزيلال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير..الاعتداء على أستاذة وسط مؤسسة تعليمية ضواحي طنجة | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو خطير..الاعتداء على أستاذة وسط مؤسسة تعليمية ضواحي طنجة

صحافية مصرية بهدلات اللغة الفرنسية..ورد غير متوقع من السفير الفرنسي | قنوات أخرى

صحافية مصرية بهدلات اللغة الفرنسية..ورد غير متوقع من السفير الفرنسي

الراقصة نور تتعرض للتحرش في الشارع وهاشنو دارت‎ | قنوات أخرى

الراقصة نور تتعرض للتحرش في الشارع وهاشنو دارت‎

بالفيديو..شهود عيان حضروا واقعة إطلاق النار بحي التشارك بالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..شهود عيان حضروا واقعة إطلاق النار بحي التشارك بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..مليونير جزائري يستفز المغاربة ويعلن رغبته في شراء منزل بوتفليقة بوجدة | مجتمع
منذ 42 دقيقة

بالفيديو..مليونير جزائري يستفز المغاربة ويعلن رغبته في شراء منزل بوتفليقة بوجدة

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما | حوادث و حقوق

إحالة زعيم شبكة للتهجير وشريكه على جنايات بني ملال بتهم ثقيلة تلاحقهما

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر | حوادث و حقوق

توقيف مواطن روسي بمطار أكادير متورط في قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر

جمهورية جنوب السودان لا تعترف بوجود البوليساريو | بوليتيك

جمهورية جنوب السودان لا تعترف بوجود ''البوليساريو''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.