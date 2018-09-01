شهادة السكنى تدفع شابين لتعنيف عون سلطة بتيزنيت ﻿

تعرض عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الحضرية الرابعة بتيزنيت لعملية تعنيف جسدي من طرف شابين مرتفقين بعدما رفض أن يمدهما بشهادة سكنى خارجة عن الإطار القانوني.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرض عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الحضرية الرابعة بتيزنيت لعملية تعنيف جسدي من طرف شابين مرتفقين بعدما رفض أن يمدهما بشهادة سكنى خارجة عن الإطار القانوني.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالشابان قصدا مكتب عون السلطة من أجل الحصول على شهادة سكنى غير أن عون السلطة رفض أن يدلي لهما بإشهاد يتضمن معلومات غير صحيحة، وهو ما لم يتقبله الشابان، لينهالا على العون بوابل من السب والشتم، قبل أن يخرجا خارج مقر المقاطعة ويتربصا بعون السلطة وظلا ينتظرانه إلى أن خرج من مكتب عمله ليقدما على توجيه صفعات له، وتسببا في تكسير نظاراته الطبية، ليلوذا بالفرار.

وأضاف ذات المصدر، أنه فور وقوع الحادث تقدم الضحية بشكاية إلى وكيل الملك ضمّنها وقائع النازلة، وطلب فيها بإحقاق الحق وتطبيق القانون في حق المتورطين اللذين تم تحديد هوية أحدهما.