 الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت ﻿
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الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 02:46 الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت | بوليتيك
الأمن الوطني: إعلانات تنظيم الهجرة السرية كاذبة والهدف منها جلب مستعملي الانترنيت
مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية على الصعيدين المركزي والجهوي، مدعومة بمختبرات تحليل المعطيات الرقمية، من توقيف 12 شخصا يشتبه في صلتهم بنشر إعلانات على مواقع التواصل

شوف تيفي:

مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية على الصعيدين المركزي والجهوي، مدعومة بمختبرات تحليل المعطيات الرقمية، من توقيف 12 شخصا يشتبه في صلتهم بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عرض خدمات تتعلق بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية.

وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت، بسرعة وجدية وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، مع المنشورات التي تم تداولها بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وتضمنت إعلانات حول تنظيم عمليات للهجرة السرية نحو الخارج، بشكل مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

كما كشفت إجراءات البحث بخصوص هذه القضايا، يضيف البلاغ، عن تورط الموقوفين بشكل مباشر في نشر هذه الإعلانات والتدوينات، في مقابل عدم تسجيل صلة أي منهم بوقائع وعمليات ملموسة وحقيقية لتنظيم الهجرة السرية.

وأشار البلاغ أن التحريات أسفرت عن تسجيل معطيات دقيقة حول أسباب وخلفيات نشر وتقاسم هذه التدوينات، والتي تتمثل أساسا في محاولة التواصل مع منظمين حقيقيين لعمليات الهجرة السرية بالنسبة لـ34 في المائة من الموقوفين، أو بغرض جلب أكبر نسبة من المتابعين لهذه الإعلانات بالنسبة لباقي الموقوفين.

وفي استقراء للمعطيات الإحصائية والميدانية المتعلقة بهذه التدوينات، تبين أن نشرها وتقاسمها المبدئي تم لأسباب دعائية وترويجية صرفة، لا علاقة لها أساسا بنشاط شبكات تنظيم الهجرة السرية التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دائم وحازم على رصد نشاطاتها وتفكيكها.

وفي هذا الصدد سبق وأن مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة المنصرمة من السنة الجارية، من تفكيك 29 شبكة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية، أسفرت عن توقيف 534 مشتبها به، فضلا عن ضبط 19.830 مرشحا من بينهم 15076 ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الأمن الوطني إعلانات الهجرة السرية كاذبة مستعملي الانترنيت

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