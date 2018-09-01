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الأمن الوطني يقدم حصيلة مباريات توظيف الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة له

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 02:40 الأمن الوطني يقدم حصيلة مباريات توظيف الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة له | بوليتيك
الأمن الوطني يقدم حصيلة مباريات توظيف الأطر المشتركة بين الوزارات التابعة له
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأحد 23 شتنبر الجاري، مباريات مهنية لولوج سلك الموظفين المشتركين بين الوزارات، وشملت هذه المباريات انتقاء 121 إطارا ينتمون لفئات مهندسي الدولة، المهندسين

شوف تيفي

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأحد 23 شتنبر الجاري، مباريات مهنية لولوج سلك الموظفين المشتركين بين الوزارات، وشملت هذه المباريات انتقاء 121 إطارا ينتمون لفئات مهندسي الدولة، المهندسين المعماريين، الأطباء والأطباء البيطريين، فضلا عن المتصرفين والمتصرفين المساعدين والتقنيين، وذلك في مختلف التخصصات والشعب التقنية والمهنية.

وعلمت شوف تيفي أنه جرى تنظيم هذه المباريات بـ 22 مركزا موزَعين على مجموع التراب الوطني، فيما بلغ مجموع المترشحين لاجتيازها 10.573 مترشحا منهم الذكور والإناث، يمثلون كل جهات المملكة.

هذا وقد أسفرت إجراءات المراقبة التي وضعتها مصالح الأمن الوطني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين عن ضبط حالتي غش بكل من مدينتي سيدي إفني وفاس، تم إقصاء المتورطين فيها بشكل فوري، ومن بينهما موظف شرطة برتبة حارس أمن كان بصدد اجتياز مباراة ولوج درجة تقني متخصص، حيث تم فتح ملف تأديبي في حقه.

للإشارة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد انتهجت آليات جديدة لمكافحة الغش وتدعيم النزاهة والشفافية في المباريات التي تنظمها، معتبرة أن أي إصلاح عميق وشامل للمرفق العام الشرطي يجب أن ينطلق من اختيار أجود الكفاءات والموارد البشرية، ومدركة بأن تنفيذ أية سياسة عمومية في مجال الأمن يرتكز أساسا على موظف الشرطة، الذي يتم توظيفه انطلاقا من معايير الكفاءة والاستحقاق، والمؤهل جيدا من الناحية المعرفية والنظرية والمهنية.

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