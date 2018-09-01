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الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بمتابعة المتورطين في تبذير 44 مليار

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 02:27 الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بمتابعة المتورطين في تبذير 44 مليار | بوليتيك
الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بمتابعة المتورطين في تبذير 44 مليار
راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مطالبة بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبذير 44 مليار درهم، ميزانية البرنامج الاستعجالي

شوف تيفي:

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مطالبة بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبذير 44 مليار درهم، ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك بالرباط، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها اليوم الجمعة، '' لقد تقدمنا منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بشكاية إلى المصطفى الرميد، وزير العدل السابق لما كان رئيسا للنيابة العامة تتعلق بالاختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين''.

وأضافت رسالة الغلوسي لقد ''مرت مدة طويلة على إحالة شكايتنا عليكم من طرف وزير العدل والتي أحلتموها بدوركم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهذه الأخيرة أجرت كل الأبحاث والتحريات واستمعت في مستهل أبحاثها إليّ شخصيا كرئيس للجمعية وتمكنت من جمع حجم كبير من الوثائق التي تشهد على حجم وهول التبديد والاختلاس الحاصل في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم''.

وأوضح المصدر أن'' ميزانية 44 مليار أسالت لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والاختلاس ليلا باختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لا توجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص للانقضاض على المال العام وتوزيع الغنيمة وليذهب من يتحدث عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ومساهمة التربية في بناء الأجيال ومغرب الحرية والكرامة إلى الجحيم”.

كما طالب رئيس الجمعية، الوكيل العام للملك بالتحرك ''لتنفضوا الغبار عن هذا الملف الشائك''، متمنيا في ذات السياق ''صادقا ليس من باب التبخيس أو العدمية وإنما من باب الشعور بالمسوؤلية تجاه هذا الوطن، أن تتدخلوا طبقا للقانون من أجل القطع مع دابر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الجمعية حماية المال العام متابعة المتورطين تبذير

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