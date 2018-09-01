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وزير الخارجية الإسباني: التعاون المغربي الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب نموذج يحتذى به

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 02:14 وزير الخارجية الإسباني: التعاون المغربي الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب نموذج يحتذى به | بوليتيك
وزير الخارجية الإسباني: التعاون المغربي الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب نموذج يحتذى به
أكد وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال محاربة مكافحة الإرهاب يشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة.

شوف تيفي:

أكد وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال محاربة مكافحة الإرهاب يشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة.

وقال المسؤول الإسباني، في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها اليوم الجمعة، بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ''إن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب يعد نموذجا بالنسبة لبقية البلدان في مواجهة هذه الآفة، لأنه تعاون مفيد للطرفين''.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإسبانية مباحثاته مع نظيره المغربي بـ''البناءة والإيجابية ''، مشيرا إلى أنها همت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها التعاون في مجال الهجرة، ومواجهة تدفقات المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومسار توقيع البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي .

وفي هذا الإطار، نوه الوزير الإسباني بالتعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وزير الخارجية إسبانيا التعاون مكافحة الإرهاب نموذج

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