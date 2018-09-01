الوزير بنعبد القادر يجري لقاء بفيينا مع الأمين العام للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ﻿

أجرى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بفيينا ، لقاء مع مارتن كروتنر ،الأمين العام للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد .

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أجرى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بفيينا ، لقاء مع مارتن كروتنر ،الأمين العام للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد .

وأبرز بنعبد القادر بمناسبة اللقاء، الذي حضره لطفي بوشعرة سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدي المنظمات الدولية بفيينا، عمق التعاون والتواصل بين المغرب والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد .

وأكد بالمناسبة أن حكومة المملكة المغربية بادرت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الأكاديمية يوم 30 نونبر 2012 بفيينا، حرصا منها على تقوية وتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وكذلك إيمانا من المغرب بدور التدريب والتكوين والتعليم في مكافحة الفساد.

وأضاف الوزير أن التعاون الوثيق بين الجانبين يأتي أيضا لاقتناع المغرب بالأهمية والدور الاستراتيجي ،الذي تلعبه الأكاديمية الدولية في مجال مكافحة الفساد بخبرتها المتميزة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وخاصة على مستوى توفير التكوين والتدريب والبحث لفائدة الفاعلين في مجال مكافحة الفساد.

وقال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إنه من شأن تعزيز التعاون مع الأكاديمية أن يساهم في الرفع من مهنية العمل المتعلق بمحاربة الرشوة، وكذا تحسين فعالية المؤسسات والأشخاص المهتمين بالوقاية والكشف، ناهيك عن المتابعة القضائية في مجال محاربة الرشوة بالمغرب.