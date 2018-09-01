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موظف أمن يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة للاعتداء

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 01:49 موظف أمن يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة للاعتداء | حوادث و حقوق
موظف أمن يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة للاعتداء
اضطر موظف أمن برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بالبرنوصي بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة

شوف تيفي:

اضطر موظف أمن برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بالبرنوصي بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وموظفي الشرطة لاعتداء عنيف باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه به، الذي تم ضبطه متلبسا بتعريض أحد المواطنين لاعتداء بالسلاح الأبيض بحي سيدي مومن، قبل أن يواجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة بالسلاح الأبيض، مما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه به على مستوى الساق، قبل أن يتمكن هذا الأخير من تعريض موظف شرطة آخر لطعنة خطيرة على مستوى البطن، نقل على إثرها للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، وذلك رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب موظف أمن سلاح المواطنين الشرطة اعتداء

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