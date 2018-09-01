هذه أهم المطالب النقابية لوقف الإضراب وخفض التصعيد المتبادل بين بعض نقابات النقل الطرقي، وبين الوزارة الوصية على القطاع ﻿

في خضم التصعيد المتبادل بين بعض نقابات النقل الطرقي، وبين الوزارة الوصية على القطاع، خاصة الوزارة المنتدبة لدى وزير النقل، وعقب فشل الحوار مع هذه الأخيرة، تم اليوم، الجمعة، عقد لقاء جمع النقابة

شوف تيفي م.ض

في خضم التصعيد المتبادل بين بعض نقابات النقل الطرقي، وبين الوزارة الوصية على القطاع، خاصة الوزارة المنتدبة لدى وزير النقل، وعقب فشل الحوار مع هذه الأخيرة، تم اليوم، الجمعة، عقد لقاء جمع النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وبخصوص المطالب المزمع مناقشتها مع الوزارة الوصية على قطاع النقل، فقد صرح المنسق الوطني للنقابة المذكورة، في تصريح لقناة ''شوف تيفي''، اليوم الجمعة، بأن النقابة وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبها، ستلجأ إلى التصعيد دون توضيح شكل هذا التصعيد، في انتظار جواب الوزارة، حيث تطالب بإعادة النظر في حوالي 17 مخالفة وعقوبة إدارية، الواردة في المدونة، منادية بالرجوع إلى مدونة السير في صيغتها الأولى المصادق عليها، يوم 1 أكتوبر 2010، معتبرة سحب رخصة السياقة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وتتلخص المطالب حسب المنسق الوطني للنقابة، الشاذلي عبد اللطيف، في مجانية البطاقة المهنية وتصحيح الاختلالات التي شابتها، حيث ثبت عدم محدودية تأثيرها على السائقين المهنيين، موضحا في نفس الإطار، أن المادة 310 من مدونة السير، تنص على أن البطاقة المهنية يتحمل تكاليف مصاريفها، المشغل، في حين يفرض التكوين على المهنيين أداء 6000 درهم، بعد عجز الوزارة على فرضها على أصحاب شركات النقل، يتابع الشاذلي !

أما عن برنامج التكوين، فقد أفاد الشاذلي، أن '' البرنامج المعتمد بخصوص البطاقة المهنية، والتي جاء بالتكوين المستمر والتكوين الأولي، هو في الأصل برنامج فرنسي، مما تسبب في مشكلة تعريبه، لنقله إلى العربية البسيطة المفهومة لدى المهنيين، خاصة وأن القطاع يعرف نسبة مهمة من غير المتعلمين، سواء في الحافلات أو شاحنات نقل البضائع أو الطاكسيات، مع أننا دولة عربية''، يستغرب النقابي.

أيضا تطالب النقابة، بإعادة النظر فيما تضمنته المادة 96 من عقوبات إدارية، تستوجب-في أغلبها- سحب رخصة السياقة، مما يلحق الضرر بالمهنيين، وضربهم في لقمة عيشهم، '' ففي الوقت نفسه وعند طلب المراقبة الطرقية، تطلب منك 7 أقراص، زائد قرص الجهاز، بخصوص مراقبة السرعة، وفي حالة عدم توفر هذا العدد يتم سحب الرخصة لمدة شهر''، يتساءل المنسق الوطني للنقابة ''في حين أن مخالفة عدم احترام علامة ''قف''، أو التجاوزات التي قد تسبب القتل، فعقوبتها 400 درهم، في حين يتم سحب الرخصة لمدة شهر مما يعرض المهنيين للضياع''.

كما يطالب المنسق الوطني للنقابة، بـ ''إعادة النظر في السرعة المسموح بها في الطرق الوطنية وهي 80 كلم في الساعة، لتصبح 90كلم/س، بالإضافة إلى ضبط توقيت الحافلات، ففي حالة التأخر يتم سحب البيرمي وفي حالة الحضور قبل الوقت يسحب منك البيرمي، وكذا ضبط أوقات السياقة والراحة، حيث تطالب النقابة ب550 كلم زائد 10% التي كان معمولا بها''، فالقانون، يضيف المتحدث، ''يجب أن يتماشى مع أعراف المهنة، والواقع المعيش من طرف المهنيين وما يناسب وضعية كل بلد''.

وفي تحد واضح للوزارة، ولإبراز حسن النية وعدم دفاع النقابة عن الفوضى في قطاع النقل، فقد طالب النقابي الوزارة بالسحب النهائي للرخصة، في حالة زيادة عدد المقاعد والركاب، بدل السحب لمدة شهر فقط المعمول بها حاليا.

أما بخصوص الملف المطلبي لمقاولات وشركات النقل''الكيران''، فقد أكد سعيد سلاك عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، في اتصال مع قناة ''شوف تيفي''، اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بنقطتين أساسيتين، الأولى ما يسمى بالتجديد السباعي، بخصوص رخص النقل، بحكم أن الوزارة عملت على توقيفه مطلقا، فالملفات المتعلقة بهذا الملف معلقة، حيث يعاني المهنيون كثيرا من هذا التوقيف.

والتجديد السباعي، كما يوضحه سلاك: '' يتم تجديد رخصة النقل كل 7 سنوات، حيث يضع المعني بالأمر طلبه لدى العمالة باعتبارها سلطة محلية تابعة للداخلية، وتقوم هذه الأخيرة بدفعه إلى وزارة النقل والتجهيز، حيث تمنح المقاولة تجديدا لرخصة النقل كل 7 سنوات، بمعنى أن صلاحية الرخصة 7 سنوات قابلة للتجديد''.



أما المطلب الثاني، فيتعلق بـ''حق التفويت'' أي شراء الرخصة ''لكريمة''، حيث فرضت الوزارة الوصية على القطاع، تأسيس شركة، إذ لم يعد مقبولا التفويت باسم شخص معنويpersonne physique »« ، مطالبين بإعادة النظر في هذا الإجراء.