 قتل مشجع ودادي بعد خلاف مع صديقه الرجاوي قبيل نهاية مباراة الوداد و أهلي الطرابلسي بالبيضاء ﻿
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قتل مشجع ودادي بعد خلاف مع صديقه الرجاوي قبيل نهاية مباراة الوداد و أهلي الطرابلسي بالبيضاء

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 01:29 قتل مشجع ودادي بعد خلاف مع صديقه الرجاوي قبيل نهاية مباراة الوداد و أهلي الطرابلسي بالبيضاء | حوادث و حقوق
قتل مشجع ودادي بعد خلاف مع صديقه الرجاوي قبيل نهاية مباراة الوداد و أهلي الطرابلسي بالبيضاء
تطورت مشاداة كلامية نشبت بين عناصر من الجمهور الودادي وأخريين من جمهور الرجاء البيضاء إلى مقتل أحد مشجعي فريق الوداد.

شوف تيفي: 

تطورت مشاداة كلامية نشبت بين عناصر من الجمهور الودادي وأخريين من جمهور الرجاء البيضاء إلى مقتل أحد مشجعي فريق الوداد.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أنه قبيل انتهاء المباراة التي جمعت فريقي الوداد البيضاوي ضد فريق أهلي طرابلس الليبي، في إياب دور الـ32 للمسابقة، بدقائق اليوم الجمعة، نشب خلاف بين عناصر الجماهير الرجاوية والودادية الذين كانوا يتابعون أطوار المباراة بإحدى المقاهي بالبرنوصي

وأضاف المصدر، أن عناصر محسوبة على الجمهور الرجاوي قاموا بمهاجمة الجماهير الودادية مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير (ساطورات).

وأوضح مصدرنا أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل مشجع ودادي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد ذات المصدر، أن العناصر الأمنية بالمنطقة قامت بإلقاء القبض على عشرة عناصر من الجمهور الرجاوي، فيما لا يزال البحث جاريا عن الباقي الذين كانوا يركبون سيارة سوداء من نوع تواركَ.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور، مضيفا أن المستشفى يعرف حالة من الفوضى والاضطراب جراء التحاق أهل الهالك وأصدقائه ومعارفه بالمستشفى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب قتل مشجع ودادي الرجاوي مباراة البرنوصي

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