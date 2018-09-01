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صاعقة رعدية تضرب شجرة ضخمة وتودي بحياة رجل ضواحي أزيلال

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 00:59 صاعقة رعدية تضرب شجرة ضخمة وتودي بحياة رجل ضواحي أزيلال | حوادث و حقوق
صاعقة رعدية تضرب شجرة ضخمة وتودي بحياة رجل ضواحي أزيلال
عرفت جبال أزيلال عواصف رعدية قوية تسببت في وقوع حادث مؤلم مساء اليوم الجمعة بمنطقة سيدي يعقوب.

شوف تيفي:

عرفت جبال أزيلال عواصف رعدية قوية تسببت في وقوع حادث مؤلم مساء اليوم الجمعة بمنطقة سيدي يعقوب.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن شخصا كان يسير في طريقه وحين اشتد البرق والرعد حاول الاحتماء بشجرة كبيرة ، إلا أن الشجرة انشقت وتطايرت أغصانها وأصيب معها الضحية إصابات بليغة عجلت بوفاته على الفور.

وأضافت المصادر أن السلطات المحلية والدرك الملكي هرعوا إلى عين المكان وفتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الضحية ، فيما نقلت جثته إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

كما أشارت المصادر إلى أن الهالك كان قيد حياته متزوجا وترك طفلا وراءه ،وخلفت وفاته صدمة كبيرة بين ساكنة الدوار وأسرته وأصدقائه .

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شوف تيفي المغرب صاعقة رعد شجرة حياة رجل أزيلال

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