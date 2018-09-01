القيادي عزيز الدروش في حزب الكتاب يصدم بنعبد الله لهذه الأسباب ﻿

في رد لعزيز الدروش القيادي بحزب التقدم والاشتراكية والمرشح للأمانة العامة للحزب على كلمة نبيل بن عبد الله الأمين العام لنفس الحزب خلال افتتاح الجامعة الخريفية حيث قال '' حادث إطلاق النار على

شوف تيفي

في رد لعزيز الدروش القيادي بحزب التقدم والاشتراكية والمرشح للأمانة العامة للحزب على كلمة نبيل بن عبد الله الأمين العام لنفس الحزب خلال افتتاح الجامعة الخريفية حيث قال '' حادث إطلاق النار على الحراكة يعبر عن انسداد الأفق''، قال الدروش أن انسداد الأفق هو تراكم الحكومات المتعاقبة على المغرب مند 1998 إلى 2018 والتي ساهم فيها حزب التقدم والاشتراكية وهو يتحمل مسؤولية في هذه الوضعية الكارثية التي وصل إليها الوطن و بالتالي فإن الحديث عن انسداد الأفق هو مزايدة سياسية ولعب دور المظلوم والاختباء وراءخطاب التحكم.

وتابع الدروش حديثه لـ ''شوف تيفي'' قائلا '' أن صاحب هذا الخطاب عليه أن ينسحب من العمل السياسي لأنه جزء من المشكل ولن يكون طرفا في الحل'' .