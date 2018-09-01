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الحركيون يوقفون مؤتمرهم إلى حين وصول أخنوش و المؤتمرون في الطريق لتجديد ولاية جديدة للعنصر

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 00:42 الحركيون يوقفون مؤتمرهم إلى حين وصول أخنوش و المؤتمرون في الطريق لتجديد ولاية جديدة للعنصر | بوليتيك
الحركيون يوقفون مؤتمرهم إلى حين وصول أخنوش و المؤتمرون في الطريق لتجديد ولاية جديدة للعنصر
أوقف الحركيون أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، بالمركب الرياضي مولاي عبد لله بالرباط، مساء يومه الجمعة، إلى حين حضور ''عزيز أخنوش'' رئيس حزب التجمع الوطني

شوف تيفي

أوقف الحركيون أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، بالمركب الرياضي مولاي عبد لله بالرباط، مساء يومه الجمعة، إلى حين حضور ''عزيز أخنوش'' رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحضر عدد من أمناء ورؤساء الأحزاب السياسية ، كما حضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى جانب ''الحبيب المالكي'' رئيس البرلمان .


ومن المنتظر أن يختار المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر أمينا عاما مرة أخرى ولاسيما أنه يحظى بإجماع كبير من طرف المؤتمرين الذين أحكم قبضته في انتقائهم عبر الجهات والأقاليم ، حسب ما يروج في كواليس القاعة.

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شوف تيفيالمغربالحركيونالمؤتمرأخنوشالعنصرأمين عام

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