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الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 00:32 الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية | دولي
الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية
قالت السفارة الأمريكية في الجزائر، إن هناك مباحثات حاليا بين الولايات المتحدة والجزائر حول إمكانية فرض عقوبات على الجزائر في حال شرائها أسلحة روسية.

شوف تيفي

قالت السفارة الأمريكية في الجزائر، إن هناك مباحثات حاليا بين الولايات المتحدة والجزائر حول إمكانية فرض عقوبات على الجزائر في حال شرائها أسلحة روسية.

وقال لسيانس كنوكس براون المتحدث باسم السفارة الأمريكية في الجزائر، وفق ما أوردته وكالة ''سبوتنيك'' الروسية اليوم الجمعة، ''إن المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، تفرض عقوبات إلزامية على أي شخص يقرر مشاركته في صفقة كبيرة مع أي شخص تم تحديده كجزء من قطاع الدفاع أو الاستخبارات الروسية''.

وأضاف المتحدث الأمريكي: ''أجرينا سلسلة من المناقشات مع شركائنا الجزائريين بخصوص قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات ومناقشتها مستمرة''.

وتعتبر الجزائر من أكبر زبناء روسيا في شراء الأسلحة، إلى جانب الهند وفيتنام والصين، حيث أصبحت هذه الأخيرة أول بلد تعاقبه الولايات المتحدة في 20 شتنبر لشراء أنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز ''إس-400''.

وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن الجزائر ستتعرض لخمس عقوبات على الأقل، من بين 12 عقوبة يتضمنها القانون، منها الاستبعاد من النظام المالي الأمريكي أو حظر التداول بالدولار الأمريكي، أو فرض حظر على الاستيراد والتصدير مع الولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر، حيث قامت بتصدير 2.16 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، واستيراد 990 مليون دولار خلال نفس الفترة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

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