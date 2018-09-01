في لقاء تواصلي بوجدة... أوجار يدعو لنبذ الترهيب والشعبوية ويؤكد على مواصلة الأحرار لمسار الثقة ﻿

أكد محمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن حزب الحمامة، يسعى لتطوير النموذج التنموي ومن أجل اقتراح الأفكار البناءة للتعاطي مع المغاربة وتطلعاتهم، فيما بعض الجهات تسعى

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أكد محمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن حزب الحمامة، يسعى لتطوير النموذج التنموي ومن أجل اقتراح الأفكار البناءة للتعاطي مع المغاربة وتطلعاتهم، فيما بعض الجهات تسعى لبيع الوهم للمغاربة ولا يعجبها توجه التجمع الوطني للأحرار المستمد لقوته من الإنصات للمواطنين.

وأوضح أوجار في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي عقده بمدينة وجدة اليوم الجمعة، بمناسبة تقديم محمد هوار منسقا لحزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم، بـ''أن هناك إرادة قوية لقيادة الحزب لمحاربة العجز الاجتماعي والتهميش وهو ما جاء في '' مسار الثقة '' الذي يعد نتيجة للأفكار الصادرة عن الفئات الاجتماعية في جميع الجهات المشكلة للمملكة بعد أسابيع من طواف المغرب بمعيّة خبراء ووزراء الحزب وأطره''.

وأضاف القيادي محمد أوجار في هذا الصدد بـ''أن التجمع الوطني لأحرار يُؤْمِن أن المغرب بلد عظيم بملك عظيم يجب الافتخار بمنجزاته''، معلنا في ذات السياق، '' أن الحزب معبأ لتنزيل الأولويات التي تحدث عنها الملك بخصوص النموذج التنموي لإنتاج الأفكار وهو ما عبر عنه مسار الثقة للتفكير في نموذج تنموي جديد''.

وتعليقا على التراشق الكلامي بين حزب العدالة والتنمية والتجمعيين، أوضح أوجار بـ''أن العلمي قال ما يجب أن يقال وهي أفكار عادية في مجتمعات تتميز بالتعددية والمغرب اعتمد التعددية السياسية منذ 1958، مؤكدا أن استهدافه بالمدفعية الثقيلة يأتي في سياق إلهاء الرأي العام وممارسة الترهيب على من يخالف هذه الجهات في توجهاتها''، مضيفا، إن '' التجمع يتشبث بالحرية ولن يستسلم ولن يقبل الترهيب وهذه الممارسات التي يجب أن تختفي من مجتمعنا، هذا الأسلوب يجب أن يختفي من الممارسة السياسية التي تقوم على الحرية في الاختلاف وقيم التدافع والحق في الاختلاف .''

وذكَر وزير العدل أوجار بتاريخ التجمع الوطني للأحرار في العمل الحكومي الذي كان طرفا أساسيا في حكومات عدة منها حكومة التناوب وغيرها وله تقاليد في التعاون مع الأحزاب، مشيرا إلى أن الحكومة تتكون من أحزاب ولكل حزب توجهاته والتجمع يقدر الجميع ويدافع باستماتة عن أفكاره، والحكومة قبل كل شيء هي تعاقد بين الأحزاب المشكلة للحكومة على برنامج وليس على طغيان حزب سياسي واحد.

مشددا تأكيده على أن ''وزراء التجمع في الحكومة يقومون بأدوارهم بشكل يشهد به الجميع لكن هذا النجاح يخلق أعداء، وأخلاق التجمعيين يعتبرها البعض ضعفا، لكن حزب الأحرار لن يسكت بعد اليوم عن مهاجمة الحزب ورموزه''.

ودعا الأخ أوجار الأحزاب لتجاوز المناوشات والانشغال بقضايا المغاربة من محاربة الفساد والبحث عن حلول لمواجهة البطالة والنهوض بالاستثمار وتوفير فرص الشغل للمغاربة، لأن المطلوب اليوم هو تعبئة جماعية بقيادة الملك للابتعاد عن التيئيس والإحباط وإعادة الثقة والمصداقية والمؤسسات المنتخبة.