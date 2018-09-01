مصطفى الخلفي: هناك حاجة متزايدة لاستيعاب الأبعاد والأسباب العميقة لتنامي ظاهرة الهجرة بإفريقيا ﻿

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بمراكش، أن هناك حاجة متزايدة لاستيعاب الأبعاد والأسباب العميقة لتنامي

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أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بمراكش، أن هناك حاجة متزايدة لاستيعاب الأبعاد والأسباب العميقة لتنامي ظاهرة الهجرة، خاصة على المستوى الإفريقي.

وأضاف الخلفي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة حول " الهجرة، السلم والأمن بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل"، المنظمة على مدى يومين بمبادرة من المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات، أن هذه الظاهرة أصبحت اليوم مطروحة بحدة لعلاقتها بعدد من الإشكاليات ذات الصلة بالتنمية والسياسة والثقافة والجانب الاجتماعي.

وقال الوزير إنه بمبادرة من الملك محمد السادس، طرح المغرب هذا الموضوع على المستوى الإفريقي من أجل بلورة أجندة إفريقية لهذه الإشكالية، مشيرا إلى أنه لمواجهة هذه الظاهرة وفهمها يتعين الأخذ بعين الاعتبار الأشكال الجديدة لتنامي الهجرة والتحديات المطروحة على مستقبل القارة.

وذكر الخلفي ، في هذا السياق، بأن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي يتوفر على سياسة للهجرة همت تسوية الوضعية غير القانونية لحوالي 50 ألف مهاجر، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتخويلهم الاستفادة من خدمات تشمل على الخصوص الصحة والتربية والشغل.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا اللقاء يشكل أرضية لفتح النقاش ودراسة أسباب تنامي ظاهرة الهجرة وتقييم السياسات المتعلقة بهذا الموضوع، مبرزا أن المجتمع الدولي يعتبر مشكل الهجرة مشكلا إفريقيا.

من جهته ، أكد رئيس المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات محمد أحمد غين، أن اختيار مراكش لعقد هذه الندوة لم يكن اعتباطيا، وإنما يندرج في سياق احتضان المدينة الحمراء للمؤتمر الدولي حول الهجرة الذي ستنظمه منظمة الأمم المتحدة خلال دجنبر المقبل.

وأبرز أن وجهات النظر بشأن موضوع الهجرة تختلف بين من يعتبر هذه الظاهرة رافعة للنمو ومصدر غنى، ومن يثير الإشكالية السوسيو اقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة، مسلطا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منطقة شمال إفريقيا والساحل بسبب الهجرة.

وأضاف أن الوضعية الجد حساسة التي تثيرها حاليا هذه الظاهرة، والتي تزداد تفاقما، تستدعي العمل على وضع مقاربة جديدة، من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة.

من جانبه، أشار مدير مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية- شبكة إفريقيا لإرساء السلم سيريل أوبي، إلى الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الذي ينعقد "في وقت مهم ببلد ذي موقع جيو-استراتيجي متميز يربط بين إفريقيا وأوربا".

وأكد في هذا السياق، أنه بعد عودتها إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، باشرت المملكة عدة مبادرات وفتحت نقاشات، وأوراش لبلورة الأفكار ذات الصلة بموضوع الهجرة، بغرض إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل المرتبطة بالظاهرة.