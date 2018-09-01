عاجل: ''العنصر'' يقصف حكومة ''العثماني'' في حضوره وعدد من وزرائه ﻿

وجه امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية العديد من الانتقادات للحكومة الحالية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث عشر .

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وجه امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية العديد من الانتقادات للحكومة الحالية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث عشر .

وبحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و عدد من الوزراء والأمناء العامين للأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، عبر العنصر عن ملاحظات حزبه وعدم رضاه عن التأخر في التنزيل الكامل لدستور 2011، وإعطاء القيمة الحقيقية للأمازيغية، والانفتاح على النقابات والحوار الاجتماعي على اعتباره ضرورة اجتماعية .

وانطلقت أشغال المؤتمر الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية على إيقاع حسم صعود امحند العنصر، الأمين العام الحالي لخلافة نفسه، رغم قضائه أكثر من 30 سنة على رأس الحزب.