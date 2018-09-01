 أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترامب بسبب وجود السيسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحركيون يوقفون مؤتمرهم إلى حين وصول أخنوش و المؤتمرون في الطريق لتجديد ولاية جديدة للعنصر | بوليتيك

الحركيون يوقفون مؤتمرهم إلى حين وصول أخنوش و المؤتمرون في الطريق لتجديد ولاية جديدة للعنصر

الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية | دولي

الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية

في لقاء تواصلي بوجدة... أوجار يدعو لنبذ الترهيب والشعبوية ويؤكد على مواصلة الأحرار لمسار الثقة | بوليتيك

في لقاء تواصلي بوجدة... أوجار يدعو لنبذ الترهيب والشعبوية ويؤكد على مواصلة الأحرار لمسار الثقة

مصطفى الخلفي: هناك حاجة متزايدة لاستيعاب الأبعاد والأسباب العميقة لتنامي ظاهرة الهجرة بإفريقيا | بوليتيك

مصطفى الخلفي: هناك حاجة متزايدة لاستيعاب الأبعاد والأسباب العميقة لتنامي ظاهرة الهجرة بإفريقيا

عاجل: العنصر يقصف حكومة العثماني في حضوره وعدد من وزرائه | بوليتيك

عاجل: ''العنصر'' يقصف حكومة ''العثماني'' في حضوره وعدد من وزرائه

أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترامب بسبب وجود السيسي | دولي

أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترامب بسبب وجود السيسي

بوريطة لنظيره الهولندي: المغرب ليس بحاجة إلى دروس من أحد | بوليتيك

بوريطة لنظيره الهولندي: '' المغرب ليس بحاجة إلى دروس من أحد''

عاجل....السيول تجرف خمس نسوة بسيدي إفني | حوادث و حقوق

عاجل....السيول تجرف خمس نسوة بسيدي إفني

عاجل..وفاة ممثل مغربي | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة ممثل مغربي

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترامب بسبب وجود السيسي

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 23:46 أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترامب بسبب وجود السيسي | دولي
أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترامب بسبب وجود السيسي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يجلس إلى الطاولة التي كان يجلس عليها دونالد ترامب خلال مأدبة العشاء دعا إليها الأخير بسبب جلوس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الطاولة.

شوف تيفي:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يجلس إلى الطاولة التي كان يجلس عليها دونالد ترامب خلال مأدبة العشاء دعا إليها الأخير بسبب جلوس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الطاولة.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية التصريحات، اليوم الجمعة، عن الرئيس التركي، قائلة إن "تصريحات أردوغان جاءت في تعليق على فحوى اللقاء القصير الذي جمعه بترامب".

وأضاف المصدر أن "الرئيس التركي قال إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي كان ودياً ولم تتخلله أي مباحثات".

وأوضح أردوغان أن عقيلة ترامب "ميلانيا ترامب" ونائبه "مايك بنس" ووزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون" كانوا حاضرين خلال اللقاء.

وكشف المصدر عن أردوغان أن "الرئيس الأمريكي ترامب قال نلتقي لاحقا في مأدبة الغذاء التي دعا إليها، وكنا نجلس إلى مائدة الغذاء في طاولات متجاورة، وكان يجلس إلى مائدة ترامب رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي"، مضيفا "لم يكن من الوارد ذهابي إلى تلك الطاولة، حيث معروف أنه يتم التقاط صور تذكارية لمثل هذه اللقاءات، وقد أوضحنا ذلك للجانب الأمريكي."

وأشار أردوغان، وفق ذات المصدر، إلى أن "لقاءاته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مثّلت فرصة لتناول المسألة السورية بشكل موسع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".

وكان أردوغان قد التقى ترامب يوم الثلاثاء الماضي على هامش مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تركيا أمريكا مصر أردوغان الجلوس ترامب السيسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية | دولي

الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية

هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص | دولي

هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص

399 رسالة نصية قصيرة تصب الزيت في نار قضايا الاغتصاب لحفيد مؤسس الإخوان المسلمين طارق رمضان | دولي

399 رسالة نصية قصيرة تصب الزيت في نار قضايا الاغتصاب لحفيد مؤسس ''الإخوان المسلمين'' طارق رمضان

فرنسا: بعد أزمة سفينة أكواريوس..مفكرون وفنانون يدعون الدول الأوروبية إلى استقبال المهاجرين | دولي

فرنسا: بعد أزمة سفينة أكواريوس''..مفكرون وفنانون يدعون الدول الأوروبية إلى استقبال المهاجرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطــة اليوم من ملعب سانية الرمل..جماهير تطوان تهتف باسم الطالبة حياة | بــووز
منذ 1 دقيقة

لقطــة اليوم من ملعب سانية الرمل..جماهير تطوان تهتف باسم الطالبة حياة

مغنية مغربية معجبة بالفنانة نعيمة سميح..كان حلمي نغني مع عبد الهادي بلخياط | بــووز

مغنية مغربية معجبة بالفنانة نعيمة سميح..كان حلمي نغني مع عبد الهادي بلخياط

شاب مغربي يصور فيديو من قلب الصين يقارن فيه بين الطواليط عندهم و السكن الاقتصادي عندنا .. شوفو الفرق بيناتهم | قنوات أخرى

شاب مغربي يصور فيديو من قلب الصين يقارن فيه بين الطواليط عندهم و السكن الاقتصادي عندنا .. شوفو الفرق بيناتهم

نزار بركـة..حزب الحركة الشعبية لعب دورا مهما في بناء المغرب المستقل | بــووز

نزار بركـة..حزب الحركة الشعبية لعب دورا مهما في بناء المغرب المستقل

﻿

آخر المستجدات

الحركيون يوقفون مؤتمرهم إلى حين وصول أخنوش و المؤتمرون في الطريق لتجديد ولاية جديدة للعنصر | بوليتيك
منذ 8 دقائق

الحركيون يوقفون مؤتمرهم إلى حين وصول أخنوش و المؤتمرون في الطريق لتجديد ولاية جديدة للعنصر

الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية | دولي

الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية

في لقاء تواصلي بوجدة... أوجار يدعو لنبذ الترهيب والشعبوية ويؤكد على مواصلة الأحرار لمسار الثقة | بوليتيك

في لقاء تواصلي بوجدة... أوجار يدعو لنبذ الترهيب والشعبوية ويؤكد على مواصلة الأحرار لمسار الثقة

مصطفى الخلفي: هناك حاجة متزايدة لاستيعاب الأبعاد والأسباب العميقة لتنامي ظاهرة الهجرة بإفريقيا | بوليتيك

مصطفى الخلفي: هناك حاجة متزايدة لاستيعاب الأبعاد والأسباب العميقة لتنامي ظاهرة الهجرة بإفريقيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.