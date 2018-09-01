أردوغان يرفض الجلوس إلى طاولة ترامب بسبب وجود السيسي ﻿

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يجلس إلى الطاولة التي كان يجلس عليها دونالد ترامب خلال مأدبة العشاء دعا إليها الأخير بسبب جلوس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الطاولة.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يجلس إلى الطاولة التي كان يجلس عليها دونالد ترامب خلال مأدبة العشاء دعا إليها الأخير بسبب جلوس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الطاولة.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية التصريحات، اليوم الجمعة، عن الرئيس التركي، قائلة إن "تصريحات أردوغان جاءت في تعليق على فحوى اللقاء القصير الذي جمعه بترامب".

وأضاف المصدر أن "الرئيس التركي قال إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي كان ودياً ولم تتخلله أي مباحثات".

وأوضح أردوغان أن عقيلة ترامب "ميلانيا ترامب" ونائبه "مايك بنس" ووزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون" كانوا حاضرين خلال اللقاء.

وكشف المصدر عن أردوغان أن "الرئيس الأمريكي ترامب قال نلتقي لاحقا في مأدبة الغذاء التي دعا إليها، وكنا نجلس إلى مائدة الغذاء في طاولات متجاورة، وكان يجلس إلى مائدة ترامب رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي"، مضيفا "لم يكن من الوارد ذهابي إلى تلك الطاولة، حيث معروف أنه يتم التقاط صور تذكارية لمثل هذه اللقاءات، وقد أوضحنا ذلك للجانب الأمريكي."

وأشار أردوغان، وفق ذات المصدر، إلى أن "لقاءاته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مثّلت فرصة لتناول المسألة السورية بشكل موسع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".

وكان أردوغان قد التقى ترامب يوم الثلاثاء الماضي على هامش مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.