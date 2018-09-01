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عاجل....السيول تجرف خمس نسوة بسيدي إفني

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 23:30 عاجل....السيول تجرف خمس نسوة بسيدي إفني | حوادث و حقوق
عاجل....السيول تجرف خمس نسوة بسيدي إفني
لقيت خمس نسوة مصرعهن، قبل قليل بجماعة ''تنكرفا'' بإقليم سيدي إفني، وذلك بعدما جرفتهما السيول الناتجة عن الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على الإقليم هذا اليوم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقيت خمس نسوة مصرعهن، قبل قليل بجماعة "تنكرفا" بإقليم سيدي إفني، وذلك بعدما جرفتهما السيول الناتجة عن الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على الإقليم هذا اليوم.

وأكد مصدر لقناة "شوف تيفي" من عين المكان، أن الهالكات كن يقمن بجني ثمار الأركان بالقرب من أحد الأودية قبل أن تباغتهن السيول، وتجرفهن في منظر جد مأسوي أدمى قلوب عدة نسوة أخريات كن برفقتهن.

وأضاف ذات المصدر، أن المنطقة تشهد في هذه الأثناء حالة من الاستنفار الأمني القصوى، إذ هرعت مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لعين المكان، ودخلت في صراع مع الزمان من أجل انتشال جثثهن، بعدما لازالت 3 ضحايا في عداد المفقودين.

هذا وجرى فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات وقوع الحادث، فيما نقلت جثثا الهالكتين صوب مستودع الأموات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي إفني عاجل السيول تجرف 5 نسوة

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