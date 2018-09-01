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رسميا..بعد فيديو شوف تيفي: هكذا أطاح رجال الحموشي بشخص حاول اغتصاب طفلة بالبيضاء

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 22:29 رسميا..بعد فيديو شوف تيفي: هكذا أطاح رجال الحموشي بشخص حاول اغتصاب طفلة بالبيضاء | حوادث و حقوق
رسميا..بعد فيديو شوف تيفي: هكذا أطاح رجال الحموشي بشخص حاول اغتصاب طفلة بالبيضاء
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 28 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي"، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 28 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف ومحاولة الاغتصاب والإيذاء العمدي في حق فتاة قاصرة.

وحسب بلاغ، توصلت به "شوف تيفي" فإن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى تعرض الضحية للاستدراج من قبل اثنين من صديقاتها، قبل أن يقوم المشتبه به رفقة أحد شركائه، الذي سبق تقديمه للعدالة بخصوص نفس القضية، باختطافها على متن سيارة خفيفة ومحاولة اغتصابها، حيث عمد أمام مقاومتها إلى دفعها خارج السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة، مما تسبب في تعرضها لإصابات جسدية خطيرة.

وأكد المصدر ذاته بأنه سبق تقديم مرافقتي الضحية وشريك المشتبه به أمام العدالة من قبل مصالح الدرك الملكي المختص ترابيا، في حين ظل المشتبه به الرئيسي في حالة فرار، قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية بعد تكليفها بمواصلة الأبحاث في القضية، مبرزا أن المشتبه به، تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه القضية، شكلت موضوع مادة إعلامية "خاصة بقناة شوف تيفي"، تم تداولها عبر نشر مقطع فيديو نقل مناشدة والدة الضحية توقيف المشتبه به وتقديمه أمام العدالة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البرنوصي مصالح الدرك المشتبه فيه

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