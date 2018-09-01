بالفيديو..إيقاف شخص صور شرطيا واتهمه باقتناء مشروبات كحولية بالداخلة ﻿

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، زوال اليوم الجمعة 28 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه بتورطه في تسجيل ونشر مقطع فيديو يحمل

"شوف تيفي"

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، زوال اليوم الجمعة 28 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه بتورطه في تسجيل ونشر مقطع فيديو يحمل معطيات مغلوطة من شأنها المساس بهيئة منظمة.

وقد كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله مساء أمس الخميس عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر امتطاء موظف شرطة لسيارة تابعة لمصالح الأمن الوطني، مرفوقا بتعليق يدعي صاحبه قيام عناصر طاقم السيارة باقتناء مشروبات كحولية من أحد المحلات الكائنة بمدينة الداخلة، وفتحت بحثا أظهرت نتائجه عدم صحة أي من هذه الادعاءات، فضلا عن تحديده لهوية المشتبه به في التقاطه ونشره.



وقد تبين من خلال البحث الذي باشرته مصالح ولاية أمن العيون أن الأمر يتعلق في حقيقته بقيام رئيس الهيئة الحضرية بالمدينة، رفقة موظف شرطة آخر، باقتناء وجبة غذاء من أحد المطاعم الكائنة بشارع محمد الخامس بنفس المدينة، أثناء إشرافه على تأطير عمل نظامي بالشارع العام بين الساعتين الواحدة والخامسة زوالا من نفس اليوم، وذلك بحضور مجموعة من المواطنين والأطر الأمنية، وليس باقتناء مشروبات كحولية كما ورد بشكل مغلوط وكاذب بالتعليق المصاحب لمقطع الفيديو المرجعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به، الذي تبين أنه كان في حالة سكر لحظة تسجيل مقطع الفيديو، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.