''العثماني'' و ''نبيل بنعبد الله'' يلقون كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية ﻿

أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية بأن رسالته لحزب الحركة الشعبية قصيرة ولن تبتعد عن ما قاله رئيس الحكومة

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أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية بأن رسالته لحزب الحركة الشعبية قصيرة ولن تبتعد عن ما قاله رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، معتبرا أن الحزب ينتمي للأحزاب التي تأسست في أوضاع خاصة مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال.

وأضاف نبيل بن عبد الله ، بأن الوطن في أمس الحاجة إلى أن تعود كل هذه الأحزاب الوطنية التاريخية لأمجادها وأن تكون أحزابا متراصة الصفوف، واسترسل بالقول: ''سنعمل معاً لرد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي''، مضيفا بأن الظرفية الراهنة في أمس الحاجة لأحزاب قوية ومؤسسات قوية.

وختم نبيل بن عبد الله كلمته قائلا : ''أنتم من حاملي هذه الشعارات ومعكم سنواصل العمل من داخل الحكومة كشركاء منذ سنة 1998''.